Baby Sussex, il Royal Baby figlio di Meghan Markle e del Principe Harry, potrebbe fare il suo debutto sulla cover di Vogue e Regina Elisabetta II sarebbe furiosa per l’idea.

Il bambino o bambina, che in realtà potrebbe essere già nato nei giorni scorsi, come suggerito da un post Instagram, potrebbe posare con i suoi genitori sulla rivista più glam del mondo.

Il rumor parte della decisione di Meghan Markle e del Principe Harry di non posare per la tradizionale foto post parto fuori dall’ospedale il giorno stesso della nascita. Harry, non essendo erede al trono, non è costretto a seguire questa usanza.

La coppia pare quindi abbia optato per una maggiore privacy e per mostrare in pubblico l’ormai ribattezzato Baby Sussex solo dopo averlo presentato a amici e famiglia, con tutta calma. Questa scelta ha rinforzato i gossip secondo i quali Meghan, assente anche alla messa di Pasqua, avrebbe già partorito.

L’annuncio non sarebbe stato ancora dato per godere di qualche settimana di tranquillità e non interferire con il 93° compleanno della Regina e il 1° del Principe Louis.

Ora la voce bomba, riportata dai soliti tabloid inglesi. Baby Sussex debutterà su Vogue? Questa decisione in parte andrebbe contro la tanta privacy ricercata dai Duchi di Sussex, che hanno lasciato Kensington Palace per la più riparata casa di campagna a Frogmore Cottage. Al tempo stesso i giornali però riconducono la scelta al desiderio di mostrare con i loro tempi e a modo loro il bambino. Si parlerebbe di un servizio fotografico in casa, pochi scatti nella quiete della campagna inglese.

Ovviamente ogni eventuale ricavo generato da questa mossa mediatica andrebbe in beneficenza, ma pare che la Regina Elisabetta II, che avrebbe saputo la notizia da altre fonti, non sia per nulla d’accordo.

I membri della famiglia reale non sono soliti posare per le riviste glamour. Uniche eccezioni sulla copertina di Vogue Lady Diana nel 1991 e Kate Middleton, che nel 2016 aveva posato per il 100° anniversario della rivista. Che sia arrivato anche il turno di Meghan?