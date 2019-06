La Regina Elisabetta riceve Trump con la tiara disegnata da lei stessa

La Regina Elisabetta II ha indossato una tiara di rubini e diamanti da lei stessa disegnata per la cena di Stato con Donald e Melania Trump. La Sovrana, elegante in bianco, ha stupito tutti per l’opulenza dei suoi gioielli, che hanno una storia davvero particolare.

La Regina Elisabetta II porta solitamente tiare o gioielli ereditati in famiglia da altri sovrani o disegnati appositamente per lei. La tiara di rubini indossata durante la cena di ieri, invece, è stata ideata proprio da lei. Infatti, Elisabetta aveva avuto in dono dal popolo della Birmania ben 96 rubini, simbolo di salute e protezione contro le malattie.

Parti di essi nel 1973 furono utilizzati, insieme a dei diamanti già di sua proprietà, per realizzare questa tiara, disegnata dalla Regina stessa. Una cosa insolita ma al tempo stesso uno splendido omaggio alla Birmania, che mostra anche il poco noto lato creativo della Sovrana.

Una storia affascinante, se si pensa poi che la tiara di rubini e diamanti della Regina Elisabetta viene abbinata in questo caso a una collana e a orecchini storici. Infatti, la parure di gioielli portata ieri apparteneva alla Regina Vittoria, che l’aveva acquistata nel 1854 da Garrard. Originariamente la collana era adornata con opali, poi sostituiti con dei rubini.

La Regina per la cena di Stato con i Trump portava appuntate sulla fascia tre spille ricoperte di diamanti. Una rappresenta la Coldstream Guards, il più antico reggimento dell’esercito britannico, mentre le altre due erano gli ordini reali di Re Giorgio V e Giorgio VI.

Come noto, invece, Kate Middleton indossava la Lover’s Knot, la preferita di Lady Diana, tornata tra i gioielli della Regina dopo la sua morte nel 1997.