Tutti – o quasi – conoscono le regole del galateo a tavola ma come comportarsi quando si va in un ristorante giapponese?

Forse non sapete che versarsi da bere autonomamente, abitudine del tutto normale nella cultura occidentale, viene invece considerato un gesto scortese nel Sol Levante (sono infatti i commensali che riempiranno il vostro bicchiere una volta vuoto e viceversa) o che le bacchette non vanno impugnate come posate ma tenute delicatamente con le estremità delle dita.

Vi abbiamo incuriosito e non vedete l’ora di saperne di più? Ecco un prezioso vademecum con tutte le principali regole da adottare ogni qual volta sceglierete di mangiare in un ristorante giapponese.