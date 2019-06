La top 10 dei robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere sono una delle nuove comodità di casa che stanno diventando irrinunciabili. DireDonna vi guida nella scelta del vostro acquisto, mostrandovi la top 10 dei modelli più acquistati su Amazon.

Cosa è realmente un robot aspirapolvere? A differenza dei vari tipi di aspirapolvere in vendita da sempre, non sono strumenti per la pulizia manuale, quindi non utilizzano il vostro tempo e la vostra fatica per svolgere le faccende domestiche. Essi, infatti, sono capaci di pulire autonomamente le varie stanze della casa, mentre voi svolgete altre faccende, vi riposate o siete fuori di casa.

Tra l’altro, alcuni modelli sono persino dotati, oltre ai classici comandi preimpostati, di una app con il quale regolate la sua attività dal vostro cellulare, anche se siete altrove.

Come per ogni dispositivo tecnologico esistono varie tipologie di robot aspirapolvere sul mercato. Queste differiscono per fasce di prezzo e ovviamente per capacità e funzioni. I principali fattori da analizzare sono le dimensioni e la forma (circolare, quadrata, di solito medio grande), lo spazio da pulire (e quindi la potenza del modello) e le opzioni che più vi interessano. Infatti potete, come detto prima, azionare il robot dal vostro cellulare nei modelli più nuovi. Dovete considerare anche il tipo di superficie che dovrà pulire e la presenza di tappeti, spesso d’intralcio al robot aspirapolvere. I modelli di nuova generazione sono forniti di un serbatoio d’acqua per lavare ogni superficie.

I 10 modelli migliori di robot aspirapolvere

DireDonna ha scelto di proporvi una top 10 dei modelli più apprezzati e acquistati dagli utenti di Amazon. La lista non è in ordine di qualità dato che, come accennato prima, i modelli si differenziano molto a seconda di quello che è l’uso. Dai robot più tecnologici a quelli classici, è facile trovare ciò che fa al caso vostro.

1. Neato Robotics D701 Connected

La forma a D di questo robot, unita alla tecnologia Corner Clever, permette di raggiungere tutti gli angoli di casa. La navigazione Laser Smart mappa autonomamente pavimenti, muri e mobili delle stanze con grande precisione. Questo modello è fornito della tecnologia aspirante Spin Flow con spazzole a spirale adatte a tutte le superfici e al potente filtro Ultra Performance che risucchia anche le particelle nell’aria. Potrete avviare, fermare e programmare il vostro aspirapolvere dall’app per smartphone.

Pro: poco rumoroso, ottima la pulizia a zone, e pulisce perfettamente i tappeti.

poco rumoroso, ottima la pulizia a zone, e pulisce perfettamente i tappeti. Contro: si possono riscontrare problemi con il wi-fi.

Prezzo consigliato: 899,99 euro. Acquista ora su Amazon.

2. Robot aspirapolvere Lefant M300

È un aspirapolvere automatico per gli amanti dei robot di pulizia più classici, con 1 spazzola rotante principale, 2 spazzole laterali per raccogliere polvere, sporcizia, detriti. Ottimo sia per i pavimenti normali che per la moquette, con il massimo tempo di esecuzione di 110 minuti. Molto silenzioso, il suo design gli consente di scivolare sotto i mobili e il rilevamento degli ostacoli lo aiuta a pulire intorno agli oggetti. Basta posizionare l’aspirapolvere intelligente sul pavimento e scegliere la modalità di pulizia corretta. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore.

Pro: veloce e semplice da utilizzare.

veloce e semplice da utilizzare. Contro: non ha funzioni più moderne come l’app per regolarlo.

Prezzo consigliato: 185,99 euro. Acquista ora su Amazon.

3. Dibea D960 Robot

Il design con una superficie in vetro temperato freddo è perfetto per avvicinarsi al bordo delle pareti e agli angoli e pulire perfettamente un intero piano della casa, a differenza dei robot rotondi. Ha una turbina (Defy) che massimizza la potenza di aspirazione per lo sporco più difficile. La funzione Detect rileva trucioli, ostacoli e scale, è anticaduta e anticollisione. La sua autonomia è di 150 minuti. Torna automaticamente alla base per ricaricarsi.

Pro: fornito di molte funzioni nonostante il piccolo prezzo.

fornito di molte funzioni nonostante il piccolo prezzo. Contro: non è regolabile con una app per smarphone.

Prezzo consigliato: 199,99 euro Acquista ora su Amazon

4. IKOHS aspirapolvere netbot S14

Passiamo a un robot aspirapolvere professionale 4 in 1, ad un prezzo davvero imbattibile. Spazza, aspira, passa il panno e lava, su ogni genere di superficie. Grazie alla sua navigazione intelligente, il robot automatico sa perfettamente dove si trova e dove pulisce. Il robot si muove adattandosi alla vostra casa, pulisce sotto i mobili, rileva gli ostacoli ed è dotato di un sensore anti-caduta che evita scale. Infine, il suo sistema wi-fi con riconoscimento vocale è compatibile con i sistemi ALEXA e Google Home.

Pro: consigliato da tutti gli utenti Amazon.

consigliato da tutti gli utenti Amazon. Contro: istruzioni in inglese e spagnolo.

Prezzo consigliato: 139,95 euro Acquista ora su Amazon

5. Aspirapolvere Robot TESVOR V300

Il robot aspirapolvere Tesvor V300 applica una pulizia programmata. Infatti è dotato di un comando di controllo che rileva automaticamente dove è già stato pulito. Evita le collisioni con altri oggetti.

La sua potenza di aspirazione è più forte del normale, e ha due testine che gli permettono di pulire efficacemente ogni angolo sporco del vostro pavimento in modalità indipendente. Per nulla rumoroso, torna automaticamente alla stazione di ricarica. Il robot può essere controllato dall’app gratuita per smartphone o dai comandi vocali di Alexa e Google Home. Possiamo consigliarlo come il miglior rapporto qualità-prezzo.

Pro: miglior rapporto qualità prezzo, consigliato da tutti gli utenti di Amazon che lo hanno acquistato.

miglior rapporto qualità prezzo, consigliato da tutti gli utenti di Amazon che lo hanno acquistato. Contro: il design tondo può risultare inadatto agli angoli.

Prezzo consigliato: 169,00 euro Acquista ora su Amazon.

6. Aspirapolvere Robot Aiibot T350

Questo modello ha 3 modalità di pulizia: automatica, per le macchie e pulizia dei bordi. Consta di due spazzole multi-superficie che possono facilmente intrappolare polvere, sporco, detriti di grandi dimensioni e persino peli di animali. Grazie ai sensori intelligenti si può pianificare un percorso di pulizia e guidare il robot sotto e intorno al mobile per aiutare a pulire in profondità l’intera stanza. L’autonomia di lavoro dura fino a 80 minuti.

Pro: si blocca davanti gli ostacoli e non graffia.

si blocca davanti gli ostacoli e non graffia. Contro: non regolabile da smartphone.

Prezzo consigliato: 119,00 euro Acquista ora su Amazon

7. Eyugle KK290A Aspirapolvere Robot

Il modello più economico che vi consigliamo è molto acquistato su Amazon. Le tre modalità di aspirazione e spazzamento rendono il pavimento più pulito. Il sensore anti-caduta incorporato previene scontri e cadute, i respingenti di gomma sulle ruote proteggono i mobili e il pavimento da danni o graffi. L’HEPA installato può proteggerti dall’allergia ai peli di animali.

Pro: il più economico.

il più economico. Contro: capienza minima e difficoltà con i pezzi di ricambio.

Prezzo consigliato: 69,99 euro Acquista ora su Amazon

8. Proscenic D550

Uno dei migliori modelli in commercio è prodotto da Proscenic. Fornito delle migliori tecnologie, e regolabile dagli smatphone, utilizza l’applicazione ProscenicHome o il controllo vocale di Alexa per programmare gli orari di pulizia, monitorare il percorso di pulizia e controllare a distanza il vostro robot. Ha un sensore laser di distanza, e riesce da solo ad inviduare il 98% degli ostacoli.

Pro: modello di ultima generazione ad un prezzo onesto.

modello di ultima generazione ad un prezzo onesto. Contro: bisogna caricare più volte il serbatoio dell’acqua per lavare superfici più grandi.

Prezzo consigliato: 389,00 euro Acquista ora su Amazon

La nostra scelta: un prodotto con le migliori tecnologie, adatto ad ogni pavimento, con la forma adatta anche agli angoli più difficili, e con recensioni solo positive su Amazon.

9. Proscenic 811GB Intelligente

Restiamo in casa Proscenic, questa volta un robot circolare. Controllabile da remoto con App e telecomando, la sua app è scaricabile in tutti gli store.La sua nuova tecnologia regola l’uso intelligente della velocità e del volume dell’acqua. Durante la fase di ricarica il serbatioio non perde acqua. Questo modello è dotato di un nastro magnetico virtuale, per tenerlo all’interno di una camera finché non ne abbia completato la pulizia. Molto silenzioso, non vi disturberà durante le vostre attività.

Pro: uso intelligente di acqua e velocità.

uso intelligente di acqua e velocità. Contro: alcuni utenti Amazon hanno riscontrato difficoltà nell’uso dell’app.

Prezzo consigliato: 239,00 euro Acquista ora su Amazon

10. Ziglint Aspirapolvere Robot D5 1800Pa

L’ultimo modello che vi presentiamo supporta Alexa e Google Home. Facilmente si può vedere e controllare la mappatura e il piano di pulizia con uno smartphone.Questo robot permette un’aspirazione elevata di 1800 Pa con il motore potente. Le spazzole basculanti sono adatte per pulire tappeti e pavimenti. Ha una autonomia fino a 120 minuti.

Pro: molto funzionale.

molto funzionale. Contro: secondo alcuni utenti Amazon la mappatura risulta ostica.

Prezzo consigliato: 189,99 euro Acquista ora su Amazon