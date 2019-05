Il robot da cucina è un ottimo alleato da avere in casa, e DireDonna vi consiglia quale scegliere a seconda delle vostre esigenze. Il segreto nella scelta del prodotto si basa su poche ma essenziali caratteristiche: le funzioni, la potenza e la manutenzione. Più sono le caratteristiche presenti nei prodotti e maggiori saranno le probabilità d’acquisto, come è evidente dalle scelte degli utenti Amazon.

La versatilità di un robot da cucina va ricercata, infatti, nelle funzioni che esso compie. Molto spesso ci sono robot che frullano e tritano o frullano e impastano.

Per capire quali siano le funzioni comprese all’interno del robot da cucina è necessario fare un’analisi di quelle che sono le componenti presenti all’interno della confezione. Sulla scatola o all’interno della descrizione è presente il numero e il tipo di accessori in dotazione: dischi, lame e ganci. Per i più esperti la scelta è abbastanza facile. Per chi si trova difronte ad un primo acquisto, una veloce lettura dei commenti di Amazon aiuterà a capire se quello è il prodotto adatto alle proprie esigenze.

Altro aspetto importante è la potenza del robot da cucina, insieme alla velocità di lavorazione. Un prodotto con più velocità offrirà una lavorazione più professionale e più versatile rispetto al concorrente con due o tre velocità. Per chi ha intenzione di preparare torte dolci o salate, questo è sicuramente un metro fondamentale per la scelta del robot da cucina.

Per quanto riguarda la manutenzione, nella scelta del prodotto è bene assicurarsi che le parti lavabili siano più quante più possibile. Necessario anche che accessori tipo lame o dischi siano estraibili e soprattutto lavabili in lavastoviglie.

Robot da cucina multifunzione

Tratto indispensabile, quindi, come appena illustrato, è che i robot da cucina moderni siano multifunzione. La capacità di frullare deve essere accostata a quella di impastare, di tritare, e in alcuni casi persino di cuocere. Questo vi permetterà di avere più scelta senza dover acquistare un numero diverso di elettrodomestici. Sì, perché il robot da cucina multifunzione giusto vi farà risparmiare soldi e spazio, senza dover comprare altri utensili da mettere nella vostra cucina.

Vediamo insieme quindi le migliori marche e i migliori modelli di robot da cucina multifunzione, dai più noti al più economico.

Robot da cucina Kenwood

Kenwood KVL4170S Chef Impastatrice Planetaria

Il primo modello che vi consigliamo è fornito di impastatrice planetaria, con ciotola in acciaio inox da 6,7 litri. Oltre al gancio impastatore, troviamo il frullatore, il tritacarne e la frusta per montare. Gli utenti di Amazon la consigliano come una delle migliori impastatrici sul mercato, data la sua versatilità.

Pro: uno dei pochi con il tritacarne.

uno dei pochi con il tritacarne. Contro: alcuni utenti lamentano la mancanza del blocco del motore nel momento in cui viene sganciata la ciotola.

Prezzo consigliato: 500,00 euro. Scopri se è in sconto.

Kenwood Multi Pro Classic Robot da Cucina

Un modello più base di questo brand è il Multi Pro Classic. Più economico e attualmente in sconto su Amazon, vi permette di frullare e impastare ed è fornito di sistema Dual Drive. Gli utenti di Amazon lo consigliano per il frullatore in vetro termico, le fruste con aggancio e i due dischi con lame e grattugie di spessori diversi.

Pro : comodo e facile da usare.

: comodo e facile da usare. Contro: la bilancia non è compresa.

Prezzo consigliato: 210,00 euro. Scopri se è in sconto.

Robot da cucina Philips

Philips HR7769/00 4 in 1

Questo modello Philips porta con sé, oltre alla garanzia del marchio, la Tecnologia PowerChop, con 12 accessori per oltre 30 funzioni. Il motore ha una potenza di 850W, 2 impostazioni di velocità, con frullatore, tritatutto e spremi agrumi. La lama mezzaluna permette di montare, triturare e sbriciolare, e non solo. Inoltre è fornito di strumento per impastare e emulsionare.

Pro: prodotto versatile con ricca dotazione di accessori.

prodotto versatile con ricca dotazione di accessori. Contro: assente la funzione cottura.

Prezzo consigliato: 136,99 euro. Scopri se è in sconto.

Philips Cucina HR7778/00

Questa proposta viene dalla linea Philips Avance ed è una soluzione versatile, utile per ogni vostra esigenza in cucina. In dotazione c’è l’innovativo gancio per impasti in metallo, con un motore da 1300 W. Fornito di 12 accessori, 36 funzioni, si può usare per tritare, centrifugare, impastare, ma anche come spremiagrumi e frullatore.

Pro: la doppia frusta è una innovazione perfetta per chi ama fare dolci.

la doppia frusta è una innovazione perfetta per chi ama fare dolci. Contro: alcuni utenti Amazon sono delusi dalla centrifuga e dal frullatore.

Prezzo consigliato: 252,99 euro. Scopri se è in sconto.

Robot da cucina Bosch

Bosch MC812M844 Multifunzione

Questo prodotto Bosh è certamente il miglior rapporto qualità-prezzo. Con 1250 W per extra potenza, una ciotola XXL e persino il disco per patate fritte, questo può essere il robot multifunzione che fa per voi. Fornito di bicchiere frullatore, disco grattugia, gancio per impastare, disco per affettare, minitritatutto, spremiagrumi. Consigliato da tutti gli utenti Amazon.

Pro: fornito di una gamma extra di accessori.

fornito di una gamma extra di accessori. Contro: per cucine spaziose, occupa molto spazio.

Prezzo: 259,99 euro. Scopri se è in sconto.

Bosch MCM62020

Passiamo a un modello più economico ma comunque valido della Bosh. Questo robot da cucina è fornito di ciotola trasparente per impastare, disco reversibile per affettare e uno per grattugiare. Il bicchiere del frullatore ha una capienza di 1,5 litri. Consigliato dagli utenti di Amazon perché si pulisce facilmente e le lame non ballano come accade in altri prodotti.

Pro: buon prodotto a un prezzo conveniente.

buon prodotto a un prezzo conveniente. Contro: secondo alcuni consumatori è abbastanza rumoroso.

Prezzo consigliato: 199,99 euro

Robot da cucina tipo Bimby

Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion

Questo robot Moulinex ha 6 programmi con scelta rapida. La capienza del boccale è di 4,5 litri, pertanto è possibile cucinare per un massimo di 6 persone. Gli accessori inclusi permettono diversi tipi di lavorazione, si può impastare, tritare e anche cucinare. Per quanto riguarda la pulizia, tutti i componenti del boccale e gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

Pro: robot da cucina completo e concorrenziale.

robot da cucina completo e concorrenziale. Contro: è uno dei più costosi.

Prezzo consigliato: 699,90 euro. Scopri se è in sconto.

Kenwood Multi Robot da Cucina con Funzione Cottura

Questo ottimo sostituto del Bimby è fornito di processore di alimenti e ricettario, ed è sicuramente il più completo in quanto fornito di lame tritatutto, pala mescolatrice, frusta per montare a neve e cestello per la cottura a vapore. Il multifunzione più completo e acquistato su Amazon ha 6 programmi pre-impostati, 12 velocità pre-impostate di mescolamento, temperatura regolabile tra 30° C – 180° C. Si può impostare anche il tempo fino a 8 ore di cottura.

Pro: funzioni aggiuntive che non hanno gli altri robot da cucina in un unico modello.

funzioni aggiuntive che non hanno gli altri robot da cucina in un unico modello. Contro: per alcuni utenti Amazon è superfluo utilizzarlo per piccole operazioni, più veloci manualmente.

Prezzo consigliato: 480,00 euro. Scopri se è in sconto.

La nostra scelta: la sua capacità di fare tutto ciò che fanno i diversi modelli delle altre marche lo rende già un prodotto eccellente, per qualcuno persino il sostituto perfetto del Bimby.

Robot da cucina economico

AmazonBasics multiuso a pressione

Abbiamo deciso anche di proporvi un robot da cucina economico prodotto da AmazonBasics. Multiuso, con 15 opzioni di menu preimpostate, può cucinare qualsiasi pietanza, dal pollo alla pasta ai legumi. Funziona come una pentola a pressione. La grande capacità da 5,5 litri rappresenta una dimensione utile sia per sfiziarsi in cucina per realizzare i piatti quotidiani per la famiglia. I pannello di controllo è di facile utilizzo con display a LED. L’involucro è in acciaio inox.

Pro: utile per cucinare qualsiasi pietanza.

utile per cucinare qualsiasi pietanza. Contro: essendo principalmente una pentola a pressione, manca di altre funzionalità.

Prezzo consigliato: 59,95 euro. Scopri se è in sconto.