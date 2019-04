Tra i film più attesi del 2019? Rocketman, senza dubbio, la pellicola dedicata alla storia di sir Elton John diretta da Dexter Fletcher e interpretata da Taron Egerton, di cui sappiamo quando esce, il cast e quando sarà proiettata in anteprima al Festival di Cannes 2019.

Il film segue i primi passi nel mondo della musica di Reginald Dwight, che da timido pianista prodigio diventerà una superstar internazionale: Elton John. La sua incredibile storia raccontata sullo schermo è accompagnata dalle sue canzoni più amate, più cantante che lo hanno reso una delle figure mitiche della cultura pop.

Quando esce Rocketman

Il film dedicato alla storia di Elton John esce in sala in Italia il 29 maggio, distribuito da 20th Century Fox.

Rocketman, il cast

Alla regia di Rocketman c’è Dexter Fletcher, che ha diretto anche il blockbuster musicale Bohemian Rhapsody (firmato però dal solo Bryan Singer, che ha in realtà lasciato la produzione prima della conclusione del film).

Nel cast, accanto a Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, nel ruolo di Sheila Eileen, la madre di Elton John, Richard Madden, il manager britannico John Reid, e Jamie Bell, Bernie Taupin, lo storico paroliere della rockstar (i due artisti hanno collaborato per oltre 30 album, fino ad oggi, anche se Sir Elton ha lavorato saltuariamente con altri autori tra il 1977 e il 1983).

Chi è Taron Egerton

Nato il 10 novembre 1989, Taron Egerton è un attore e cantante britannico noto per i suoi ruoli nella serie tv britannica The Smoke e nel film d’azione del 2014 Kingsman: The Secret Service, al fianco di COlin Firth. Ha anche interpretato Edward Brittain nel film drammatico del 2014 Testament of Youth, è apparso nel thriller del 2015 Legend e ha interpretato Eddie “The Eagle” Edwards nel film biografico del 2016 Eddie the Eagle, nel ruolo di Johnny nel musical animato 2016 Sing e ha ripreso il suo ruolo nel sequel di Kingsman 2017, The Golden Circle. Nel 2018 ha impersonato il leggendario personaggio di Robin Hood, nell’ultimo film con Jamie Foxx.

Il suo primo nome è una variante di “taran”, che significa “tuono” nella lingua gallese. Suo padre e la sua famiglia gestivano un bed-and-breakfast e sua madre lavorava nei servizi sociali. Ha trascorso alcuni dei suoi primi anni nella penisola di Wirral e si è trasferito con la sua famiglia a Llanfairpwllgwyngyll, sull’isola gallese di Anglesey, dove ha frequentato la scuola elementare.

Sebbene nato in Inghilterra, Egerton si considera gallese a tutti gli effetti ed è un esperto di lingua gallese. Ha frequentato la Ysgol Penglais School prima di passare alla Royal Academy of Dramatic Art, dove si è diplomato nel 2012.

Nel 2015 è stato nominato tra i 50 uomini britannici meglio vestiti da GQ. È fidanzato con Emily Thomas. Nel 2018, è stato scelto per interpretare Elton John nel biopic Rocketman. L’attore ha incontrato la prima volta la rockstar durante le riprese di Kingsman – Il cerchio d’oro. dove il cantante aveva un cameo e i due performer si sono conosciuti in una chiesa di fronte ad un organo.

Anteprima

Rocketman sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes (in programma dal 14 al 25 maggio 2019). Si tratterà di una proiezione Gala fuori concorso programmata per il prossimo 16 maggio.