A Roma c’è un nuovo punto di riferimento per i globetrotter: ha aperto in via Frattina, nel cuore della Capitale, lo showroom Valigeria Roncato, eccellenza del Made in Italy, presente in oltre 100 paesi nel mondo.

“Abbiamo fortemente voluto questa apertura. Roma per noi è un passaggio irrinunciabile, è il luogo dove storia e futuro trovano un equilibrio perfetto, lo stesso che da quasi mezzo secolo offriamo ai nostri clienti e che unisce la tradizione manifatturiera italiana fatta di cura del dettaglio e scelta delle materie prime, con la ricerca di un design all’avanguardia e di tecnologie sempre innovative”, ha raccontato Alessandra Roncato, amministratore delegato dell’azienda.

Lo studio di progettazione che ha collaborato alla realizzazione del nuovo flagship store, secondo in Italia dopo quello in via Durini a Milano, è MISE di Mogliano Veneto, mentre è a Josas Immobiliare che si deve la scelta della location nel centro storico.

L’inaugurazione dello store è stato un momento per celebrare il viaggio in tutte le sue declinazioni: dal weekend romantico al viaggio di lavoro, dalla vacanza on the road a quella più glam che ha sempre bisogno di un cambio d’abito in più.

Presenti tutte le ultime linee di valigie e accessori, compresa l’ultima arrivata in casa Roncato che debutta proprio in questi giorni sul mercato: HER, la collezione di borse da donna disegnate dallo stilista Claudio Biasia. Non più un accessorio a completamento della valigia, ma una vera collezione completa, pensata per le ragazze più giovani e per le donne in carriera.

In occasione della serata è stato creato un corner dedicato alla neonata linea di valigeria WE ARE, disegnata e prodotta in Italia, realizzata in PP compressed Matrix, un materiale innovativo costituito da strati di base in polipropilene pressati in fogli compositi auto-rinforzati, che danno vita a un prodotto estremamente leggero e resistente.