Rossetti: colori e novità dell’Autunno-Inverno 2019/2020

Inutile girarci attorno: le tendenze make-up dell’Autunno-Inverno 2019/2020 in fatto di rossetti è a tutto nude. Che siano rosati o tendenti al beige, i colori della stagione fredda non conoscono grandi novità e si indirizzano verso labbra il più possibili naturali, che si concedono a volte di virare sul glossy.

Sempre meno spazio all’arancio, relegato alla stagione estiva, e al viola, a cui si preferisce un prugna e un borgogna, largo solo al rosso, dall’opaco al lucido, per labbra che non rinunciano a stare in primo piano. La bocca può essere ben disegnata, soprattutto nei colori più intensi, oppure solo sfumata, quando si preferisce un nude solo accennato.

Ecco in dettaglio, colori e novità dei rossetti per il nuovo inverno.

Rossetti: colori dell’Autunno-Inverno 2019/2020

Labbra nude rosate

Labbra naturali su molte delle passerelle dell’Autunno-Inverno 2019-2020. In versione rosata e glossy, da Miu Miu e Chanel, e declinate in finish satinato da Alexander McQueen. In ogni caso, è sullo sguardo e l’incarnato che si gioca la partita make-up della nuova stagione

Rossetti rosso fuoco

Impossibile non ci sia almeno qualche bocca rossa. È prevista satinata e fragola da Dolce & Gabbana, super glossy e infuocata da Fendi; mat e sensuale da Burberry.

Bocca rosso borgogna

Trend duro a morire, di stagione in stagione ricompare in finish sempre più brillanti o sempre più opachi. Regala intensità al trucco quello opaco di Louis Vuitton, per equilibrare il make-up occhi molto accentuato. Da Versace è applicato con una tecnica dégradé sfumata, per rendere più profonda la nuance al centro delle labbra. Lucido e caldo quello scelto da Marc Jacobs, che ha prediletto un make-up naturale e molto luminoso.

Il nude beige per i rossetti

Per chi non ama i sottotoni rosati e freddi e preferisce un tono più caldo e tendente al beige, sono state tante le proposte viste in passerella, dalla recente sfilata di Tommy Hilfiger, in cui il nude mat tende al marrone scuro a quella di Max Mara, dove il nude si fa glossy e quasi aranciato. Più naturale e caldo quello di Prada, in materica texture satinata.

Novità Autunno-Inverno 2019/2020