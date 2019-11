I nuovi rossetti mat per labbra vellutate

Non conosce fine la passione per i rossetti mat. La novità? I nuovi prodotti di bellezza regalano labbra vellutate e lunga durata grazie a formule sempre più innovative che non smettono di sperimentare una nuova dimensione di colori.

I make-up artist insegnano ad accentuare la sensualità delle labbra ricordandosi sempre di iniziare il trucco ammorbidendo la bocca con un esfoliante e neutralizzarne delicatamente il colore naturale con un po’ di correttore.

Per aumentarne la tenuta? Dopo aver applicato il rossetto, separate delicatamente una salvietta ottenendo due foglietti sottili e premerne uno dei due sulle labbra, quindi applicare un leggero strato di polvere di fissaggio trasparente.

Questi i tip per applicare il lipstick come un truccatore. Ecco a seguire i nuovi fantastici 5 rossetti mat per labbra vellutate a cui non potrete resistere.

1. Lip Magnet di Mat Giorgio Armani

Colore intenso mat, effetto seconda-pelle e una nuova luminosità, dopo l’applicazione il colore è straordinariamente intenso e la finitura è sottile. Un rossetto a lunga durata (fino a 8 ore), mai untuoso, non migra e non secca. Le labbra sono idratate e perfettamente definite grazie all’innovativo applicatore calligrafo.

: in esclusiva Douglas, la formula ultra matte tipica di Lip Magnet è arricchita con sottili perle dorate per un effetto Gold. Tonalità: disponibile in 6 nuance

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora

2. Rouge Pur Couture di Yves Saint Laurent

Rossetto satinato dalla texture idratante e protettiva arricchita con nuovi pigmenti che dà alle labbra un confortevole effetto seta e le rende più abbaglianti che mai.

: consistenza estremamente morbida e cremosa che creare una finitura estremamente liscia e vellutata Tonalità: disponibile in 14 nuance

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora

3. MatteTrance di Pat McGrath

Un rossetto riccamente pigmentato che veste le labbra con un velo leggero di colore opaco per una moderna finitura matte, creato dalla make-up artist delle star Pat McGrath.

: consistenza estremamente morbida e cremosa che creare una finitura estremamente liscia e vellutata Tonalità: disponibile in 27 nuance

Prezzo consigliato: 39 euro Acquista ora

4. Rouge Dior Ultra Care

Ispirato ai fiori tanto cari alla Maison, è declinato in una gamma di colorazioni soft dal finish mat-luminoso effetto perlato. Le micro-perle bianche instillate nel cuore della formula producono un effetto higlighter, a lunga durata, che rendono i colori morbidi e radiosi.

: il cuore dello stick contiene olio di camelina e un derivato di jojoba di origine naturale per nutrire e idratare le labbra in profondità, vestendole di nuance ultra-luminose e naturali Tonalità: disponibile in 21 nuance

Prezzo consigliato: 37 euro Acquista ora

5. Rouge Allure Liquid Powder di Chanel

Rossetto liquido opaco dalle tinte vivaci, che unisce innovazione e sensorialità. Un risultato opaco cipriato e a lunga tenuta, con un effetto “pelle levigata” inedito sulle labbra. Una consistenza “seconda pelle” unica, cremosa e cipriata che scorre sulle labbra e le rende morbide, per una sensazione di confort fin dall’applicazione.

: Il suo applicatore in spugna ultra-sensoriale integrato lascia sulle labbra un velo sottile, per un make up effetto “labbra levigate”, modulabile da leggero a molto intenso Tonalità: disponibile in 13 nuance

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora