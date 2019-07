Saldi estivi: 10 capi da non farsi sfuggire

Iniziano il 6 luglio 2019 i saldi estivi (tranne in Sicilia, dove partono il primo luglio), e con loro quel periodo di sconti che le patite dello shopping aspettano con ansia per rinnovare il proprio guardaroba. Zara, Diffusione Tessile e Michael Kors hanno in serbo una serie di vestiti, borse, scarpe, pantaloni e gonne in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2019 da non lasciarsi scappare.

Confidando nel fatto che siano ormai recepiti i consigli delle associazioni dei consumatori a diffidare dei prezzi troppo bassi, a controllare il prezzo di partenza e l’eventuale sconto sul cartellino, nonché le condizioni per cambi e restituzione, è preferibile avere le idee chiare sugli acquisti fin da subito – se possibile: con il passare del tempo, infatti, se di solito la percentuale di sconto aumenta, diminuiscono però le taglie, i modelli e i colori a disposizione.

Ecco, allora, qualche consiglio della redazione per scegliere 10 capi da acquistare durante i saldi estivi.