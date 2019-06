Saldi estivi 2019: calendario, data di inizio e fine regione per regione

I saldi estivi 2019 sono alle porte: da luglio, infatti, l’Italia si trasforma in un vero e proprio paradiso dello shopping. Sconti e promozioni permettono due volte l’anno di acquistare capi d’abbigliamento, borse e scarpe della moda Primavera-Estate 2019 a prezzi più abbordabili, con diminuzioni tra il 10% e il 70%.

Ogni anno la Fismo (Federazione Italiana Settore Moda) indirizza ai commercianti anno un decalogo che invita caldamente a rispettare. Tra le regole? Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro). Non solo, è bene sapere che i negozi sono tenuti ad accettare pagamento non solo in contanti, ma anche con assegni, carta di credito e bancomat (secondo i termini delle relative convenzioni).

Ai consumatori, infine, il consiglio di sempre: al momento dell’acquisto verificare che gli esercenti rispettino le regole.

Vediamo in dettaglio il calendario e la data di inizio e fine regione per regione dei saldi estivi 2019.

Il calendario dei saldi estivi 2019

Le date di inizio dei saldi sono stabilite da un documento approvato dalla Conferenza delle regioni e poi sottoposto a ognuna di queste. I saldi estivi 2019 iniziano tra il primo e il 6 luglio a seconda delle regioni e finiscono tra il 14 agosto al 30 settembre.

Data di inizio e fine regione per regione