Saldi invernali 2020: date di inizio e fine e consigli

L’aria si fa frizzante, e non solo per il freddo o per lo shopping natalizio: manca davvero poco ai saldi invernali 2020, per questo la nostra redazione vi svela le date di inizio e fine da segnare in agenda e i consigli per acquisti in sconto a prova di ripensamento.

Se avete adocchiato una delle tendenze moda dell’autunno-inverno 2019-2020 ma non avete ancora fatto compere a riguardo, sta per arrivare il vostro momento. Nei negozi e store online, tra grandi marchi come H&M e Zara e piattaforme come Amazon e Zalando, partiranno contemporaneamente offerte a cui sarà difficile resistere, con sconti che partono dal 30% per la prima settimana e diventano sempre più sostanziosi, fino al 50 o al 70% con il passare dei mesi.

Abbigliamento, accessori, scarpe, borse, cappelli sono in vetrina che aspettano solo di finire dritti nel vostro guardaroba. Ecco tutto quello che dovete sapere fin da ora sui saldi invernali 2020, dal calendario alle dritte per uno shopping consapevole e a lieto fine.

Saldi invernali 2020: date di inizio e fine

In Italia la data di inizio dei saldi invernali 2020 è per tutte le regioni la stessa, il 5 gennaio, mentre la durata viene decisa in maniera indipendente dalle singole amministrazioni ed è mediamente di 3 mesi circa.

Ecco le date di inizio e fine saldi regione per regione in ordine alfabetico.

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile 2020

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2020

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Piemonte: dal 5 gennaio : dal 28 febbraio 2020

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Sardegna: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Sicilia: dal 5 gennaio 2020 al 15 marzo 2020

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

Valle d’Aosta: dal 5 gennaio 2020 al 31 marzo 2020

Trentino Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 gennaio 2020

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

5 consigli per lo shopping ai saldi