Salute: perché proteggerla con una polizza ad hoc?

Cos’è la vera ricchezza? Si potrebbe rispondere in tanti modi a questa domanda. Comunemente si associa questo concetto al possesso di beni materiali e a un ricco conto in banca. La prosperità, però, è un concetto molto più ampio che riguarda ad esempio la salute.

Nessuno, del resto, possiede la sfera di cristallo e prevedere il futuro non si può, ma gestire saggiamente i rischi sì: sottoscrivere una polizza sulla salute è uno degli strumenti per farlo perché consente di tutelare il bene più prezioso fra tutti.

Gestire i risparmi: questione di scelte

La maggior parte di noi ritiene che l’accumulo di liquidità sia il modo più saggio per far fronte a eventuali imprevisti economici. Conti, depositi e BOT sono tra gli strumenti finanziari preferiti dagli italiani, come conferma una recente indagine pubblicata nel 2018 dalla Banca d’Italia. L’ultima edizione del Rapporto Wealth Insights Prometeia-Ipsos, inoltre, ha rilevato che un terzo dei nuclei familiari con patrimonio superiore ai 25mila euro punta sul possesso di extra liquidità per gestire le spese impreviste.

Questo dato conferma una tendenza senz’altro positiva, ossia la propensione al risparmio delle famiglie. D’altra parte, però, potrebbe evidenziare la scarsa dimestichezza con gli strumenti di protezione che consentono di mitigare il rischio, vale a dire le polizze danni. Affiancare la capacità di risparmiare ad una polizza per il rimborso delle spese sanitarie è, senza dubbio, una scelta lungimirante che risponde a una strategia di lungo periodo e consente di gestire i rischi legati alla salute.

Perché sottoscrivere un’assicurazione danni?

La volontà di assicurare un futuro sereno alla propria famiglia si scontra spesso con uno scenario difficile da interpretare. Alla situazione socio-economica si somma la possibilità di incorrere in eventi inattesi come un infortunio o una malattia Non sempre si ha la possibilità di sostenere questi costi nell’immediato o, comunque, con la giusta serenità. A risentirne potrebbe essere l’armonia familiare nel suo complesso, a meno che non si abbia alle spalle una polizza ad hoc.

Poter ottenere, in caso di malattie o infortuni, il rimborso delle spese sanitarie è tra le forme assicurative più importanti. Non solo: sottoscrivere una polizza sulla salute può consentire di curarsi presso strutture selezionate e qualificate, senza subire lunghi tempi d’attesa. La polizza Mediolanum Capitale Salute di Mediolanum Assicurazioni può offrire una protezione completa, adattabile in base alle proprie esigenze, coprendo ad esempio dal ricovero ospedaliero agli interventi chirurgici, fino a ricomprendere anche le visite specialistiche e le cure odontoiatriche.

Mediolanum Capitale Salute: quali garanzie offre

Prevede tre diversi livelli crescenti di garanzia: in base alle coperture inserite nella polizza è possibile garantirsi il rimborso delle spese mediche per diverse tipologie di prestazione. La Garanzia base, in particolare, assicura il rimborso delle spese per il ricovero con pernottamento a seguito di malattia o infortunio, anche in caso di intervento chirurgico. Contestualmente, è previsto un servizio di assistenza medica attivo sia in Italia – a domicilio – che in viaggio, per proteggere se stessi e la propria famiglia anche lontano da casa. La polizza può essere integrata con ulteriori garanzie, liberamente selezionabili tra quelle proposte dalla compagnia.

Le coperture opzionali di 1° livello riguardano gli interventi di ambulatorio anche in day hospital/surgery, le cure oncologiche, l’indennità sostitutiva per ricovero in regime di SSN e le prestazioni pre e post ricovero. Un ulteriore step è rappresentato dalle garanzie di 2° livello che comprendono le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici. Per sentirsi ancora più tutelati, infine, è possibile attivare le garanzie di 3° livello, avendo così diritto al rimborso delle cure odontoiatriche e fisiokinesiterapiche, nonché delle spese sostenute per l’acquisto di lenti e occhiali. Per poter scegliere ciascuna delle garanzie rientranti nei tre livelli di copertura aggiuntivi rispetto alla copertura base, è necessario aver opzionato almeno una garanzia del livello precedente.

Sentirsi protetti da una polizza sanitaria che offre differenti coperture rappresenta un grande valore, sia in termini di salute che di serenità. Non solo per gestire le spese impreviste, ma anche per garantirsi un’assistenza professionale presso centri clinici selezionati: questa sicurezza è molto importante per affrontare un infortunio o un altro evento legato alla salute con più tranquillità.

Quanto al costo della polizza, quest’ultimo dipende non solo dalle garanzie opzionate, ma anche dalla formula prescelta; vi è infatti la possibilità di sottoscrivere Garanzie nella formula “Vita intera” o “Variabile per età”. Un’ulteriore opportunità è quella di accedere a sconti sul premio per ogni assicurato aggiuntivo dello stesso nucleo familiare, fino a un massimo di quattro persone, e per ogni garanzia opzionale scelta in fase di sottoscrizione.

MESSAGGIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE- “Mediolanum Capitale Salute” è distribuita da Banca Mediolanum. Prima della sottoscrizione verifica le tue esigenze assicurative e leggi il Set informativo disponibile su bancamediolanum.it e presso gli uffici dei Family Banker. La polizza prevede l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali, nonché limitazioni ed esclusioni alla Copertura Assicurativa.

Pubbliredazionale