Scalda vivande elettrico: i migliori per l’ufficio e i viaggi

Lo scalda vivande elettrico è entrato nella nostra quotidianità, e DireDonna vi consiglia i migliori modelli per l’ufficio e per i viaggi.

Compatti, poco ingombranti, facili da usare, quasi tutti utilizzano questi piccoli elettrodomestici, soprattutto in inverno, nella pausa pranzo. Ma cosa sono davvero gli scalda vivande e come funzionano?

Evoluzione contemporanea del semplice portapranzo, si tratta di un contenitore che permette anche di scaldare o tenere in caldo il cibo, che siate in ufficio, in viaggio o in università.

La prima distinzione è tra scalda vivande attivi, con un motore integrato che permette la diffusione del calore, passivi, che mantengono il calore, e ibridi, forniti di una presa elettrica.

Si passa poi a differenziazioni più basilari, come la fascia di prezzo e le dimensioni. Vediamo insieme i migliori modelli disponibili su Amazon.

I migliori scalda vivande elettrici

Spice Amarillo Trio

Questo scalda vivande elettrico ha 3 scomparti estraibili in acciaio inox, con chiusura sigillante. La sua

capienza è di 0,9 litri, e riscalda grazie alla doppia alimentazione 220V – 12V. Cavi inclusi.

Pro : set di posate in acciaio inox incluse

: set di posate in acciaio inox incluse Contro: sconsigliato per liquidi non a tenuta stagna

Prezzo consigliato: 27,99 euro

Acquista ora

Scaldì Ariete

Oltre a poter contare su affidabilità e materiali di qualità del marchio Ariete, questo modello ha il

contenitore antiaderente, uno sfiato per il vapore e un pratico manico per essere trasportato. Potenza di

120 W, facilmente lavabile.

Pro : modello più apprezzato dai consumatori

: modello più apprezzato dai consumatori Contro: può scaldare solo una pietanza per volta

Prezzo consigliato: 54,90 euro

Acquista ora

La nostra scelta: il brand è una garanzia, e grazie al contenitore antiaderente e lo sfiato del vapore è

certamente il prodotto migliore della lista.

Rosenstein & Söhne

Questo modello ha una potenza di 35 W, due scomparti, e impiega circa 30 minuti per riscaldare. Mantiene in caldo per circa un’ora. Presa elettrica inclusa.

Pro : occupa poco spazio

: occupa poco spazio Contro: basso voltaggio

Prezzo consigliato: 35,90 euro

Acquista ora

Homeasy

Questo modello ha due cavi di diversa tensione, una presa da 220V e uno spinotto da 12V, utilizzabile anche in auto. Tempo di riscaldamento previsto 50 minuti. Tra i più apprezzati dai clienti Amazon.

Pro : utilizzabile comodamente nella vostra auto

: utilizzabile comodamente nella vostra auto Contro: riscaldamento lento

Prezzo consigliato: 28,19 euro

Acquista ora

Lunch Box Damai

Questo scalda vivande elettrico ha una capienza di 2 litri, tre contenitori in acciaio inox, ed è più veloce di altri modelli. Solo recensioni positive su Amazon.

Pro : ottimo anche come regalo per il suo design elegante

: ottimo anche come regalo per il suo design elegante Contro: non utilizzabile in auto non avendo l’attacco 12V

Prezzo consigliato: 48,99 euro

Acquista ora

Janolia

Questo modello può essere considerato una sorta di pentola portatile. Ha due contenitori di dimensioni diverse in acciaio inox, una capacità di 1,5 litri. La scatola di cottura del cibo conserva la sua umidità, non lasciandolo secco.

Pro : occupa pochissimo spazio

: occupa pochissimo spazio Contro: si deve inserire acqua per scaldare sotto le ciotole

Prezzo consigliato: 28,98 euro

Acquista ora

Wintem Lunchy Box

Questo scalda vivande ha un manico resistente per trasportarlo, e impiega solo 30 minuti per scaldare. Contiene due ciotole in acciaio, un contenitore, un paio di posate e i cavi per doppia alimentazione.

Pro : miglior rapporto qualità-prezzo

: miglior rapporto qualità-prezzo Contro: non è ermetico

Prezzo consigliato: 34,90 euro

Acquista ora