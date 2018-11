Scarlett Johansson ha sfoggiato un look tutto firmato Versace, decisamente sexy, alla premiazione dei People’s Choice Awards 2018, dove è stata incoronata miglior attrice dell’anno per il suo ruolo di Black Widow nel film campione di incassi Avengers: Infinity War.

Bustier rosso e nero in pied de poule, cintura oversized, dettagli in oro, come le cerniere dell’attillatissimo pantalone nero: un outfit rock interamente dalla collezione Resort Versace 2019 e anche un look insolito per la bella attrice, che ha mostrato il decollété lasciando i presenti senza parole, completando il tutto con capello corto all’indietro, e un trucco radioso.

Scarlett Johansson, che si è aggiudica la statuetta più ambita della serata. ha volutamente evitato il red carpet, ma ha posato per i fotografi dopo la cerimonia con il suo premio tra le mani.

L’attrice, che riprenderà il ruolo di Black Widow nel prossimo film degli Avengers, ha ritirato il premio con un discorso nel quale ha ringraziato i suoi fan per la grande risposta ricevuta dalla pellicola e per il sostegno inogni giorno del suo percorso da attrice, dimostrando un forte legame con loro, ma ha speso delle parole anche per gli uomini e le donne delle truppe americane, che rischiano la vita ogni giorno.

“Amo il mio lavoro non solo perché mi permette di essere in contatto con il mio io, ma perché mi permette di essere vicina al mio pubblico, e per questo dedico a voi questo premio. Voglio dedicarlo però anche alle donne e agli uomini delle forze armate, che mettono le loro vite in prima linea ogni giorno, in modo da non doverlo fare noi. Grazie, grazie immensamente“, ha detto.

Scarlett Johansson è salita due volte sul palco, anche per ritirare il premio come Miglior Film dell’anno per Avengers: Infinity War, insieme ai suoi colleghi Pom Klementieff e Danai Gurira.

Tante le donne dello showbiz presenti alla serata, come Rita Ora, in un’altra splendida creazione Versace, e Victoria Beckham, in bianco, premiata con il Fashion Icon Award.