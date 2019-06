Per un matrimonio d’estate, un battesimo o una comunione nella stagione calda le scarpe argentate da cerimonia sono una buona opzione se si vuole puntare tutto sui piedi. Le declinazioni? Con tacco alto o medio, ultra flat per chi non rinuncia a stare comoda, economiche o super preziose.

Negli outfit da cerimonia, scegliere gli accessori giusti è indispensabile se si vuole un look personale e ricercato. Scarpe e borse, infatti, regalano un tocco originale anche agli abiti più banali e virare verso sandali o mules – ma anche ballerine, perché no… – in pelle d’argento, con accenti metallici o inserti di lurex oppure glitter può permettere abbinamenti scintillati che non passeranno inosservati.

La redazione ha compilato una piccola guida con le scarpe argentate da cerimonia della moda Primavera-Estate 2019 più belle.

Scarpe argentate da cerimonia con tacco alto

Argentate le slingback di Valentino Garavani in pelle martellata e borchie Rockstuds, con tacco sottile di 8,5 cm. Gucci declina le Mary Jane in glitter argento e profili di vernice nera impreziosite da cristalli sul cinturino anteriore; il tacco a spillo è di 10,5 cm. Sono in pelle argento metallizzato e raccolti in perspex e impreziositi da un grazioso fiocco di raso nero i sandali con zeppa di 8,5 cm di Miu Miu.

Scarpe argentate da cerimonia con tacco medio

In raso e pelle argentata le slingback di René Caovilla con una punta slanciata sormontata da cristalli e stiletto da 7,5 cm. Sono di Jimmy Choo le mules luccicanti a punta con fibbia di cristalli scintillanti e tacco scultoreo. Hanno tacco a gattino di 5 cm le slingback di Prada in pelle argentata martellata.

Scarpe argentate da cerimonia flat

Malone Souliers propone mules ultra flat argentate con cinturini dorati. PVC trasparente e inserti di pelle d’argento per le ballerine di Christian Louboutin con punta affusolata decorate con cristalli scintillanti. Ciabattine super chic per Chanel, in pelle laminata e suola matelassé.

Le versioni economiche

Di Diffusione Tessile i sandali infradito con parte superiore in tessuto lurex, cinturino con fibbia alla caviglia, soletta in pelle e suola e tacco quadrato in cuoio. Qui per acquistare su Diffusione Tessile. Zara propone sandali con tacco a spillo in pelle di 10 cm e fascette sottili sulla parte anteriore. Sono di Bershka, disponibili su Asos, i sabot open toe con tacco metallico sottile medio. Qui per acquistare su Asos.

Cerimonia in argento: scelte da noi

Pelle argentata lucente per i sandali di Sophia Webster con tacco a spillo scultoreo impreziosito a mano con cristalli brillanti. I sandali di Michael Kors con tacco a stiletto sono in pelle metallizzata effetto craquelé, con listini sottili e decorati con la maxi scritta “KORS”. Qui per acquistare su Michael Kors. Open-toe in pelle lucida craquelé color argento e blu cielo i sandali con tacco a rocchetto di L’Autre Chose decorati con un maxi fiocco in velluto sul frontale.