Scarpe Autunno-Inverno 2019/2020: novità, modelli e tendenze

Stivali, sneakers e décolleté sono tra le scarpe Autunno-Inverno 2019/2020 immancabili nel guardaroba: le tendenze le vogliono modelli irrinunciabili, per look da giorno come per outfit da sera. Se la stagione non brilla per novità, certo è che le proposte di stilisti e brand saranno croce e delizia di ogni shoeaholic che si rispetti.

Largo a ispirazioni Seventies, silhouette affusolate, tacchi scultorei; il trend più cool? Ai piedi colori pop e vitaminici, tanti strass e una valanga di materiali esotici, dal pitone al coccodrillo, dalla lucertola fino alla struzzo, ma tutti “effetto”, of course, ché il cruelty free è il grande diktat del nuovo fashion system.

Vediamo in dettaglio i modelli di tendenza tra le scarpe Autunno-Inverno 2019/2020 con tutte le novità da non lasciarsi scappare.