Jimmy Choo propone mules in pelle fluorescente giallo liquido a punta chiusa ed eleganti rifiniture. Tacco a spillo.

Le mules di Malone Souliers in stampa animalier zebrate fucsia hanno le classiche cinghie del brand e tacco a spillo di 10 cm.

Hanno tacco a gattino di 5, 5 cm le scarpe di Miu Miu in raso nero brillante e fiocco oversize nella parte superiore.

Di L’Autre Chose il modello in vernice bicolore bianca e nera effetto optical arricchito da un dettaglio volant che ‘rompe’ il design minimale conferendo alla calzatura un sofisticato tocco retro. Mini tacco di 2 cm rivestito in pelle.

Zara propone mules basse a punta disponibili in diversi colori: ecru, rame e verde acqua. Dettaglio di fascette sulla tomaia.

La texture ed il modello sabot di Casadei hanno stuoia in eco-pelle con lavorazione tricot. Le fasce sono create in molteplici dimensioni, con lavorazioni a tinte passanti o con applicazioni di pellicole metallizzate.

Ispirati agli stili tradizionali a zig zag resi popolari negli anni ’70 e ’80 i sabot di Salvatore Ferragamo in pelle liscia, rifiniti con borchie dorato lucido dell’etichetta e montati su tacchi di legno.

Le mules di Castañer sono in pelle scamosciata marrone con punta quadrata impreziosita da un tacco in juta da 7,5 cm mm che ricorda le espadrillas.

I sabot Colibrì di Fendi sono a punta e sono realizzati in rete tecnica con motivo FF nei toni del marrone. Rifinita con termosaldature nere.

H&M (49,99 euro)

Sono un modello slip-on in pelle intrecciata i sandali di H&M a punta con soletta in pelle e suola in gomma.