Scarpe sneakers: tutte le offerte per il Black Friday 2019

Le offerte Amazon per il Black Friday 2019 non sono solo per elettrodomestici, bellezza, cucina, ma anche per abbigliamento e scarpe. Tante sono le sneakers firmate della grandi marche in promozione.

Pensate sia per lei che per lui, le sneakers possono essere di forme e materiali diversi, ma sempre all’insegna della comodità. Che siate degli sportivi, o semplicemente amate camminare in grande comfort, questo tipo di scarpe, oggi diventate di uso quotidiano, sono disegnate anche dai brand più noti, come Adidas, Nike, Puma e Diadora.

DireDonna ha selezionato le migliori scarpe sneakers in offerta il 29 novembre su Amazon, giorno conclusivo della Black Week 2019.

Sneakers da donna

Adidas Stan Smith

Le scarpe Adidas sono in pelle, bianche, sportive ed eleganti al tempo stesso. Non hanno la suola rialzata. Sono ispirate a quelle indossate dal noto tennista Stan Smith.

Pro: unisex

Prezzo consigliato: 99,99 euro Prezzo Black Friday: 41,24 euro

Acquista ora

Nike MD Runner 2

Le scarpe perfette per chi ama correre: rialzata di 10 cm per non far sentire il suolo, suola in gomma, rivestimento interno in tessuto, leggere. Non vi sembrerà di averle ai piedi.

Pro: dimensioni di una scarpa classica

Prezzo consigliato: 64,88 euro Prezzo Black Friday: 31,63 euro

Acquista ora

Puma Basket Heart Patent Wn’s

Potremmo definirle scarpe da basket, ma state tranquille, potete usarle in ogni occasione. La loro rifinitura lucida le rende più accattivanti rispetto alle solite sneakers. Morbida imbottitura interna.

Pro: lacci grandi e più comodi

Prezzo consigliato: 89,95 euro Prezzo Black Friday: 41,89 euro

Acquista ora

Vans Filmore

In tela, le scarpe Vans ricordano scarpe più tradizionali ma la loro comodità e essenzialità le fa rientrare nel campo delle sneakers. Senza rialzo, sono ispirate ai modelli classici del passato del brand.

Pro: soletta ammortizzante

Prezzo consigliato: 51,70 euro Prezzo Black Friday: 24,28 euro

Acquista ora

Diadora Game Wild

Ispirate alle calzature da tennis anni ’70, queste sneakers in pelle riprende stili e colori tradizionali uniti all’innovazione del comfort. Dettagli rosa.

Pro: fusione tra vecchie e nuove mode

Prezzo consigliato: 54,00 euro Prezzo Black Friday: 43,21 euro

Acquista ora

Sneakers da uomo

Adidas vs Pace

Queste sneakers da uomo hanno uno stile senza tempo, classico ed essenziale. Total white, con suola in gomma, con la chiusura stringata. In ecopelle, con le tre strisce laterali Adidas, ha una fodera interna in tessuto che migliora la vestibilità.

Pro: suola in gomma vulcanizzata

Prezzo consigliato: 49,95 euro Prezzo Black Friday: 30,73 euro

Acquista ora

Nike Revolution

La versione maschile delle scarpe da runner della Nike, sempre nere, con un design moderno. Leggere e traspiranti, sono adatte all’uso quotidiano oltre che per lo sport.

Pro: suola antiscivolo e flessibile

Prezzo consigliato: 50,00 euro Prezzo Black Friday: 24,58 euro

Acquista ora

Puma Viz Runner

Passiamo in casa Puma, questo modello ha la fodera a maglia, un rialzo nel tacco di 2,5 cm e un colore blu notte che le rende adeguate anche sotto un jeans o un pantalone non da palestra.

Pro: design accattivante

Prezzo consigliato: 51,69 euro Prezzo Black Friday: 35,87 euro

Acquista ora

Vans Ward

Design classico, in bianco e nero, con soletta ammortizzante non sfilabile. Sono adatte a ogni stagione, sportive e confortevoli.

Pro: rialzo di 2 cm

Prezzo consigliato: 57,90 euro Prezzo Black Friday: 43,80 euro

Acquista ora

Diadora B. Elite

Minimal, in pelle, bianche e rosse, queste sneakers Diadora sono solide e non hanno rivestimento interno. Possono essere considerate unisex.

Pro: materiali classici

Prezzo consigliato: 80,00 euro Prezzo Black Friday: 41,20 euro

Acquista ora