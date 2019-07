Sconti 50% Amazon Prime Day 2019: gli articoli a metà prezzo

Il 15 e 16 luglio non potete perdere l’attesissimo Amazon Prime Day 2019, i saldi estivi della piattaforma commerciale più nota al mondo, con tanti sconti del 50%.

Come ogni anno Amazon lancia questo programma di offerte lampo, valide per 24 o 48 ore, in esclusiva per i clienti che aderiscono all’iniziativa Amazon Prime.

DireDonna vi mostra in esclusiva una selezione di 10 prodotti in sconto al 50%, con una piccola guida tra i prodotti a metà prezzo imperdibili. Gli sconti coprono una vasta gamma di categorie di oggetti in vendita, dall’elettronica all’abbigliamento, fino alla cosmesi e il tempo libero.

Sconti 50% Amazon Prime Day: solo 15 luglio

Garnier Ambre Solaire Latte Protettivo Idratante con Burro di Karitè

Iniziamo con un prodotto che interesserà davvero a tutti, specie in questo periodo dell’anno. La crema solare Ambre Solaire ad alta protezione è leggera e setosa, penetra rapidamente e non lascia la pelle grassa o appiccicosa. Grazie al suo sistema filtrante fotostabile, protegge dai raggi UVA e UVB.

Pro: acquisto essenziale per la vostra estate al mare.

Prezzo consigliato: 13,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 6,92 euro

Foppapedretti Il Mettinsieme Noce

Questo comodo accessorio vi permette di preparare il vostro outfit o completo per uscire con un’unica soluzione. Questo prodotto firmato Foppapedretti, è dotato di due spalle per giacche e camicie, un vano porta oggetti, il ripiano per le scarpe, pinze appendigonna e staffe appendipantaloni. Gli utenti Amazon che lo hanno già acquistato lo hanno trovato molto comodo, grazie anche alle 4 rotelle che permettono di spostarlo facilmente.

Pro: ottima soluzione salvaspazio

Prezzo consigliato: 217,00 euro

Acquista in sconto su Amazon a 106,99 euro

Rowenta DW6020 Eco Intelligent Ferro da Stiro a Vapore

Questo ferro da stiro a metà prezzo ha una potenza di 2400 W, una erogazione del vapore di 40 g al minuto. La sua punta è ad alta precisione, e ha una piastra Microsteam 400. Rowenta è ancora una volta sinonimo di garanzia, come testimoniato dalle recensioni degli utenti Amazon.

Pro: combinazione di efficienza e risparmio

Prezzo consigliato: 96,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 47,99 euro

Moulinex QA810D MasterChef Grande Impastatrice Planetaria

L’impastatrice è uno degli elettrodomestici più acquistati nel 2019, e per questo Amazon vi offre uno dei modelli migliori a metà prezzo, per un’occasione senza precedenti. Il recipiente ha una capacità di quasi 7 litri, potenza di 1500 W, e un kit di miscelazione e impasto. Ideale anche per piccoli impasti.

Pro: prodotto semi professionale

Prezzo consigliato: 599,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 299,00 euro

Bosch MSM67170 Frullatore ad Immersione

Le sue quattro lame permettono di sminuzzare e tritare facilmente, una delle quali è adatta persino per il ghiaccio. Consigliato per ogni tipo di alimento grazie alle sue 12 velocità, questo modello Bosh è caldamente raccomandato dai clienti Amazon. La potenza è di 750 W.

Pro: robusto e facile da pulire

Prezzo consigliato: 89,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 44,99 euro

Sconti 50% Amazon Prime Day: 15 e 16 luglio

Sony Alpha 6000L Fotocamera Digitale Mirrorless

Questa fotocamera compatta Sony con obiettivo intercambiabile 16-50 mm ha recensioni solo positive, considerata leader sul mercato al momento. Flash integrato, display 3″ LCD inclinabile a 180°, come avere un prodotto dalle potenzialità professionali ad un prezzo mai visto.

Pro: leggera, compatta e con un sensore molto risoluto.

Prezzo consigliato: 900,00 euro

Acquista in sconto su Amazon a 29,99 euro

Monster Energy Supercross 2 – The Official Videogame – Nintendo Switch

Per gli amanti del supercross un videogame che non ha rivali. Potete personalizzare il vostro corridore, svolgere allenamenti e gare di ogni tipo, e sfidare tutti i più grandi del campionato 2018. Disponibile anche su altre piattaforme, ma se avete Nintendo Switch questo sconto è l’occasione per non farvelo sfuggire.

Pro: uno dei video giochi più attesi del 2019 a un prezzo imbattibile

Prezzo consigliato: 59,99 euro

Acquista in sconto su Amazon a 29,99 euro

Cuffie Bluetooth Truly Wireless by Bang &Olufsen Beoplay E8 Premium

Questo modello wireless permette di ascoltare con una qualità audio superiore alla media. Il suono distintivo è quello di i Bang &Olufsen, e le cuffie sono fornite di una interfaccia tattile molto intuitiva, senza dover ricorrere al cellulare.

Pro: comandi easy touch e vocali

Prezzo consigliato: 300,00 euro

Acquista in sconto su Amazon a 149,00 euro

Finish All in 1 Max Kit Pastiglie Lavastoviglie 110 Tabs + Curalavastoviglie + Deodorante

Il prodotto numero uno per la vostra lavatrice arriva a metà prezzo a casa vostra con un kit esclusivo. Infatti, oltre al maxi pacco da 110 pastiglie, Finish arricchisce l’offerta con il Curalavastoviglie, indispensabile per la sua manutenzione, e un deodorante per il vostro elettrodomestico.

Pro: prodotto leader sul mercato

Prezzo consigliato: 40,00 euro

Acquista in sconto su Amazon a 19,99 euro

Lagostina Clipso’ Minut Duo Pentola a Pressione 2 in 1

Questo modello Lagostina antiaderente ha un diametro di 24 cm, una capacità di 5 litri, ed è lavabile in lavastoviglie. Adatta sia alle cotture lente, in modalità casseruola, che a quelle veloci in modalità pentola a pressione, ha un comodo ricettario incluso nel prezzo.

Pro: i clienti Amazon hanno dato tutti 5 stelle al prodotto.

Prezzo consigliato: 139,90 euro

Acquista in sconto su Amazon a 69,99 euro