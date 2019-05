Selena Gomez copia il look anni ’90 di Jennifer Aniston

Selena Gomez è stata fotografata tra le strade di Los Angeles mentre indossa un famoso look anni ’90 copiato da Jennifer Aniston. La cantante, tornata ad una vita tranquilla e al lavoro dopo il ricovero in rehab lo scorso anno, sembra uscita direttamente dagli anni Novanta. Cappellino, treccine, t-shirt bianca e occhiali da sole, tutto ricorda le immagini di Jennifer Aniston sul set di Picture Perfect.

Era il 1996 quando la protagonista di Friends muoveva i primi passi nel cinema, nel momento di maggior successo della serie tv. Al fianco dell’attore e all’epoca fidanzato Tate Donovan (il papà di Marissa di O.C.), Jennifer Aniston girava la commedia romantica Picture Perfect, distribuita in Italia con il titolo Romantici Equivoci.

Le foto della Aniston sul set, con un look che abbracciava in pieno lo stile anni ’90, fecero il giro del mondo, diventando simbolo di quegli anni e uno degli outfit di giovani e giovanissime più in voga all’epoca.

E non solo: Selena Gomez non lo ha dimenticato, e ripropone il look di Jennifer Aniston, sostituendo il micro dress nero con una salopette blu. Per il resto la replica è perfetta, volontaria o involontaria che sia. Del resto, fin dal 2009 Selena Gomez ha sempre parlato di Jennifer Aniston come una delle sue massime ispirazioni, e ci piace pensare che questo sia proprio un omaggio. In fondo, la moda anni ’90 è tornata, quindi Selena risulta splendida in questo outfit. Le due si sono incontrate in diverse occasioni pubbliche, realizzando un sogno della Gomez.

Intanto i fan della cantante sono contenti di rivederla serena e in ottima forma. Tra settembre e ottobre 2018 la star, a seguito dello stress per il trapianto del rene a causa del Lupus, aveva deciso di passare un periodo in rehab. Oggi la ex mini diva Disney sembra rinata, e tutti sono in attesa di un suo nuovo progetto musicale e, perché no, cinematografico.