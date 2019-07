Selena Gomez perfetta damigella d’onore per il matrimonio della cugina

Selena Gomez è stata la damigella d’onore al matrimonio della cugina Priscilla Cosme a Dallas, apparendo in forma e serena dopo l’allontanamento momentaneo dalle scene. La cantante, che nel 2018 aveva trascorso alcune settimane in rehab a causa dello stress, è tornata sui social da poco, e trascorre molto tempo con amici e familiari. La Gomez ha indossato un elegante abito nero senza spalline per la cerimonia, come si vede nelle tante foto apparse sul web.

Selena Gomez e sua cugina Priscilla sono migliori amiche, e da sempre le ragazze condividono scatti insieme su Instagram. In veste di damigella d’onore, l’ex stella della Disney ha commosso tutti con il suo discorso, durante il quale ha espresso il suo amore per gli sposi, ma non solo.

“Mi hai insegnato a essere forte” dice Selena Gomez commossa alla sposa, una frase molto importante visto il duro percorso da lei affrontato.

La cantante, infatti, dopo essere stata sottoposta a un trapianto di un rene a causa della sua malattia, il Lupus, è stata ricoverata in rehab nel 2018 per lo stress dovuto alle cure. Qualcuno aveva persino malignato che il ricovero fosse stato a causa delle nozze dell’ex storico, Justin Bieber, con Hailey Baldwin.

Lontana dai social per molti mesi, durante i quali ha perso il titolo di più seguita in favore di Ariana Grande, ora Selena afferma di stare finalmente bene. A inizio luglio ha organizzato l’addio al celibato di Priscilla, al Four Seasons di Punta Mita, in Messico, insieme alle amiche di sempre. La Gomez aveva acquistato nel 2017 per sua cugina l’abito da sposa dei suoi sogni. Priscilla e suo marito Jay Cosme hanno un figlio, Aiden, nato nel 2015.