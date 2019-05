Romantiche, fantasy, di fantascienza, epiche, con figure femminile forti o su intrighi polizieschi: le serie tv americane dagli anni Novanta non smettono di appassionare il pubblico, sempre più avvinto dalle storie seriali.

Alcune hanno segnato il costume e la moda degli ultimi anni, altre hanno lanciato attori divenuti poi celeberrimi, come George Clooney e Jennifer Aniston; fin quando, in tempo più recenti, anche attori blasonati fanno a gara per comparire nelle nuove produzioni. Trasmesse negli States dalle emittenti via cavo o network a pagamento come HBO, Showtime e ABC, hanno trovato più facile distribuzione in Italia grazie all’arrivo, accanto a Sky, di Netflix e Amazon Prime Video.

Ripercorriamo quasi trent’anni di storia della televisione, attraverso le 20 serie tv americane più belle di sempre, che vale la pena vedere almeno una volta nella vida dalla prima fino all’ultima puntata.