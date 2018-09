Si preannuncia una settimana della moda di Milano 2018 ricca e variegata quella che presenterà la moda Primavera-Estate 2019, in programma dal 18 al 24 settembre, malgrado le defezioni, anche importanti, previste, Gucci in testa (la sfilata disegnata da Alessandro Michele sarà a Parigi il 24 settembre).

Sarà inaugurata il 18 settembre con una giornata dedicata agli eventi poi, da mercoledì 19, le 61 sfilate di moda in calendario che vedono il debutto di Tiziano Guardini, vincitore del premio “Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer” in occasione della prima edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia 2017 e ora supportato da Mercedes-Benz.

Sfilano inoltre per la prima volta in calendario A.F. Vandervorst e Fila e, grazie al supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana, Ultrachic, Chika Kisada e ACT N.1, vincitore di Who’s on Next? 2017. Tornano nel calendario sfilate Byblos e Iceberg.

Sono 9 le sfilate miste (in gergo co-ed) presenti in calendario: Antonio Marras, Byblos, Emporio Armani, Fila, GCDS, Jil Sander, Moncler, Salvatore Ferragamo, Tiziano Guardini.

Grazie all’accordo con il Comune di Milano, la Sala Cariatidi di Palazzo Reale si conferma location di Milano Moda Donna; ad essa si aggiunge la Sala Cavallerizze di Via Olona 6/bis, lo spazio all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, che ospiterà oltre a una sala sfilate, il Fashion Hub Market, il progetto di CNMI a supporto di giovani brand provenienti da tutto il mondo, che giunge alla settima edizione.

Il calendario della settimana della moda di Milano 2018

Mercoledì 19 settembre

Ore 9.30: Alberto Zambelli

Ore 10.30: Albino Teodoro

Ore 11.30: Byblos

Ore 14.00: Arthur Arbesser

Ore 15.00: Jil Sander

Ore 16.00: Annakiki

Ore 17.00: Alberta Ferretti

Ore 18.00: N°21

Ore 19.00: Ricostru

Ore 20.00: Moncler

Giovedì 20 settembre

Ore 9.30: Max Mara

Ore 10.30: Genny

Ore 11.30: Tiziano Guardini presented by Mercedes Benz

Ore 12.30: Fendi

Ore 13.15: Borgnano

Ore 14.00: Anteprima

Ore 15.00: Luisa Beccaria

Ore 16.00: Vivetta

Ore 17.00: Erika Cavallini

Ore 18.00: Prada

Ore 18.00 Daniela Gregis

Ore 19.00: Daizy Chely

Ore 20.00: Moschino

Ore 21.00: Emporio Armani

Venerdì 21 settembre

Ore 9.30: Tod’s

Ore 10.30: Blumarine

Ore 11.30: Antonio Marras

Ore 12.30: Sportmax

Ore 13.15: Calcaterra

Ore 14.00: Etro

Ore 15.00: MSGM

Ore 16.00: Iceberg

Ore 17.00: Marco De Vincenzo

Ore 18.00: Act N°1 supported by CNMI

Ore 19.00: Aigner

Ore 20.00: Versace

Ore 21.00: Emporio Armani

Sabato 22 settembre

Ore 9.30: Salvatore Ferragamo

Ore 10.30: Gabriele Colangelo

Ore 11.30: Stella Jean

Ore 12.30: Roberto Cavalli

Ore 13.15: Simonetta Ravizza

Ore 14.00: Ermanno Scervino

Ore 15.00: Philosophy di Lorenzo Serafini

Ore 16.00: Cividini

Ore 17.00: A.F.Vandevorst

Ore 18.00: Agnona

Ore 19.00: Les Copains

Ore 20.00: GCDS

Ore 20.45: Missoni

Domenica 23 settembre

Ore 9.30: Marni

Ore 10.30: Giorgio Armani

Ore 12.30: Roberto Cavalli

Ore 13.15: Laura Biagiotti

Ore 14.00: Fila

Ore 15.00: Ujoh

Ore 16.00: Cristiano Burani

Ore 17.00: Vionnet

Ore 17.45: Francesca Liberatore supported by CNMI

Ore 20.00: Green Carpet Fashion Awards Italia 2018

Lunedì 24 settembre

Ore 9.30: Ultrachic supported by CNMI

Ore 10.30: Chika Kisada supported by CNMI

Ore 11.30: Atsushi Nakashima

Gli eventi di Milano Moda Donna

Michael Clark al Gucci Hub

Nella prima giornata di passerelle, il 19 settembre alle 21.30, il brand disegnato da Alessandro Michele ospiterà nel Gucci hub di via Mecenate le performance del coreografo e ballerino scozzese Michael Clark (protagonista anche del sesto episodio di The Performers, i video realizzati in collaborazione con GQ per documentare il pellegrinaggio di sei uomini influenti verso luoghi inaspettati).

Genius Capitolo II

Moncler svelerà il secondo capitolo della sua iniziativa Genius mercoledì 19 settembre alle 20. La vetrina è una novità per Moncler, che ha debuttato nella sua ultima direzione la scorsa stagione in un evento speciale la sera prima degli spettacoli di Milano, portando a bordo diversi designer internazionali per creare otto capsule collection in collaborazione con il marchio. Nessun dettaglio è stato rilasciato prima degli spettacoli, ma la prima sera di Milano vedremo se torneranno Pierpaolo Piccioli, Craig Green, Simone Rocha, Hiroshi Fujiwara, Palm Angels e Key Ninomiya.

Nuova location per Emporio Armani

Emporio Armani ha saltato la sfilata Moda Uomo a giugno a favore di uno spettacolo co-ed, che si terrà giovedì 20 settembre alle 21, in una location annunciata come speciale, nel tentativo dello stilista milanese di avere un maggior impatto sulle nuove generazioni.

Presentazione collezione sposa

Elisabetta Delogu presenta giovedì 20 settembre dalle 17.30 la nuova collezione di abiti da sposa. Special guest dell’evento la “fashion artigigner” Alessandra Broggato, che col suo laboratorio lavora per molti prestigiosi brand dell’alta moda.

Apertura Boutique Antonelli Firenze

Apre in Corso Venezia 12, il 21 settembre, la nuova boutique Antonelli Firenze. In quell’occasione sarà presentata la nuova colleizone Primavera-Estate 2019 del brand. È previsto un breakfast a cura dello chef Carlo Cracco.

Green Carpet Fashion Awards Italia 2018

L’evento avrà luogo presso il Teatro alla Scala il 23 settembre. I GCFA Italia, celebrano i traguardi raggiunti in materia di sostenibilità all’interno della filiera della moda e del lusso. Questi premi riflettono l’impegno delle case di moda rispetto alle tematiche della sostenibilità e il loro constante impegno profuso a bilanciare la necessità di innescare rapidi cambiamenti e al contempo di preservare l’heritage e l’autenticità dei piccoli produttori.