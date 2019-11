Sharon Stone a 61 anni come in Basic Instinct

La scena dell’accavallamento delle gambe del film Basic Instinct del 1992 con Sharon Stone è una delle più famose del cinema moderno. Ed è stata proprio l’attrice americana a ricreare quella famigerata scena sul palco dei GQ Men of the Year Awards di Berlino quando è stata chiamata per ritirare il premo di Donna dell’anno.

Sharon Stone, 61 anni, ha letteralmente abbagliato i presenti con un mini dress nero scintillante che ha esaltato la silhouette tonica dell’attrice che ha messo in evidenza sia il décolleté sia le lunghissime gambe.

Presente alla premiazione anche il figlio diciannovenne di Sharon Stone che ha descritto come quella scena le abbia cambiato la vita: “Alcuni anni fa ero seduta sul set, e il regista mi ha detto: Dovresti passarmi le mutande perché le stiamo vedendo nella scena e non dovresti averle ma non vedremo nulla“.

“Ho detto, certo! Non sapevo che questo momento mi avrebbe cambiato la vita. ”