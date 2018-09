È tempo di rivoluzione in casa Shiseido: la casa cosmetica giapponese propone una nuova collezione make-up composta da pochi prodotti multi-uso, multi-effect e multi-finish, disponibile in vendita da ottobre.

“È fondamentale creare un ponte tra i prodotti skincare, che rappresentano la nostra tradizione e il nostro orgoglio, e Shiseido Makeup. Nell’ambito dell’innovazione nelle formule, Shiseido continua a non avere rivali nel settore. Il nostro obiettivo è quello di sfruttare questa tecnologia per sviluppare texture rivoluzionarie nella colorazione, che si allineino perfettamente con il nostro posizionamento nel segmento della cura della pelle“, ha spiegato Jill Scalamandre, Presidente del Global Makeup Center of Excellence di Shiseido.

Colori vibranti, finish impeccabili e texture impercettibili sulla pelle sono i tre capisaldi intorno ai quali si muove l’innovativa linea per il trucco: 18 prodotti (di cui 5 sono nuovissimi pennelli per un risultato da make-up artist), 4 texture differenti (drew, gel, ink e powder) e 118 tonalità, capaci di creare qualsiasi effetto desiderato.

Dopo le nuove collezioni dell’Autunno-Inverno 2018/19 del make-up Dior e Chanel, ecco le novità e i prodotti dell’ultima proposta Shiseido.

Il make-up dews di Shisedio

La nuova texture Dews di Shiseido è una categoria innovativa, trasparente, impalpabile e cristallina, non copre la pelle, ma esalta l’incarnato. Ricrea la luce e la trasforma sulla superficie della pelle.

Aura Dew è un illuminante viso, occhi, labbra e corpo. Grazie alle perle giapponesi rosa, argento e oro ultra-sottili, la Enhanced Light Refractive Technology di Aura Dew rimane semi-trasparente, permettendo alle tre nuance di fondersi uniformemente con qualsiasi carnagione. Questo prodotto multiuso dà la possibilità di ottenere un livello di radiosità modulabile con una texture ultra-leggera e impalpabile. A differenza delle polveri illuminanti o dei glitter tradizionali, Aura Dew è no transfer grazie alla presenza di polimeri in silicone di ultima generazione, agenti filmogeni e sostanze volatili, che garantiscono ben 12 ore di durata (32 euro circa).

Texture in gel

I prodotti in gel scorrono in maniera impercettibile sulla pelle lasciando una scia di colore intenso impalpabile. Triple Gel Technology, una rivoluzionaria combinazione di agar, argilla e gel a base di co-polimeri che permette ai pigmenti vividi di fondersi con l’acqua per una sensazione morbida e confortevole che resiste per ore e una scorrevolezza impareggiabile.

VisionAiry Gel Lipstick è un rossetto che regala un’idratazione intensa e duratura alle labbra. Sono 28 le nuance disponibili (31 euro circa).

è un rossetto che regala un’idratazione intensa e duratura alle labbra. Sono 28 le nuance disponibili (31 euro circa). Crystal GelGloss ha una formula flessibile con elevato indice di rifrazione, dà luminosità e accresce la vividezza del colore quando usato come top coat. È ricco di polimeri che regalano un finish ultra-luminoso dall’effetto wet. Idrata e crea l’illusione di labbra più piene (26 euro circa).

Il make-up inks

Nata dallo shodo, la forma tradizionale di calligrafia che affonda le sue radici nella cultura giapponese a partire dall’inizio del V secolo, la linea Inks propone una gamma di prodotti precisi e nitidi, con formule innovative che uniscono pigmenti incredibili, applicazione scorrevole e massima durata.

Kajal InkArtist è kajal, eyeliner, ombretto e matita per sopracciglia in un unico prodotto con una formula waterproof, anti-macchia, che non entra nelle pieghe e offre una pigmentazione ad alto impatto, un tratto uniforme e una sensazione impalpabile. Testata e approvata oftalmologicamente, può essere usata anche sulla rima interna dell’occhio. La punta morbida permette di applicare un tratto sottile così come di colorare l’intera palpebra. Integrati nella matita un pratico temperino removibile e uno sfumino. In 10 tonalità (26 euro circa).

è kajal, eyeliner, ombretto e matita per sopracciglia in un unico prodotto con una formula waterproof, anti-macchia, che non entra nelle pieghe e offre una pigmentazione ad alto impatto, un tratto uniforme e una sensazione impalpabile. Testata e approvata oftalmologicamente, può essere usata anche sulla rima interna dell’occhio. La punta morbida permette di applicare un tratto sottile così come di colorare l’intera palpebra. Integrati nella matita un pratico temperino removibile e uno sfumino. In 10 tonalità (26 euro circa). MicroLiner Ink è un eyeliner ricco di pigmenti ad alto impatto offre un colore opaco, saturo e impeccabile, che non sbava mai. Contiene la Thermo-Sensory Technology, che consente alla formula di trasformarsi da solida a liquida al semplice contatto con la pelle, dando vita a una pellicola flessibile e waterproof che offre fino a 24 ore di durata. Grazie alla punta ultra-sottile, questa matita di nuova generazione può anche essere applicata fra le ciglia garantendo sempre una notevole precisione. In 5 tonalità (24 euro circa).

è un eyeliner ricco di pigmenti ad alto impatto offre un colore opaco, saturo e impeccabile, che non sbava mai. Contiene la Thermo-Sensory Technology, che consente alla formula di trasformarsi da solida a liquida al semplice contatto con la pelle, dando vita a una pellicola flessibile e waterproof che offre fino a 24 ore di durata. Grazie alla punta ultra-sottile, questa matita di nuova generazione può anche essere applicata fra le ciglia garantendo sempre una notevole precisione. In 5 tonalità (24 euro circa). ArchLiner Ink ha una micropunta angolata e un rivoluzionario sistema di flusso costante. La forma speciale e il design ergonomico creano una gestualità completamente nuova ma intuitiva per l’applicazione dell’eyeliner. Dotata di un pigmento ultra-nero, la formula ad asciugatura rapida offre fino a 24 ore di colore waterproof per aiutare a prevenire le sbavature (26 euro circa).

ha una micropunta angolata e un rivoluzionario sistema di flusso costante. La forma speciale e il design ergonomico creano una gestualità completamente nuova ma intuitiva per l’applicazione dell’eyeliner. Dotata di un pigmento ultra-nero, la formula ad asciugatura rapida offre fino a 24 ore di colore waterproof per aiutare a prevenire le sbavature (26 euro circa). Brow InkTrio è uno strumento tre per disegnare sopracciglia armoniose. Un’estremità è dotata di una matita matte ultra-sottile che ricrea perfettamente il disegno naturale delle sopracciglia e dura fino a 8 ore. Può essere usata per correggere, modellare, allungare e creare l’illusione di un arco più alto (25 euro circa).

è uno strumento tre per disegnare sopracciglia armoniose. Un’estremità è dotata di una matita matte ultra-sottile che ricrea perfettamente il disegno naturale delle sopracciglia e dura fino a 8 ore. Può essere usata per correggere, modellare, allungare e creare l’illusione di un arco più alto (25 euro circa). ImperialLash MascaraInk è un mascara dall’esclusivo scovolino, in cui ogni setola e realizzata in un nuovo materiale morbido a base di silicone. Le setole sono allineate in maniera sfalsata per creare un serbatoio speciale in grado di definire le ciglia a ogni singola applicazione senza formare grumi (31 euro circa).

è un mascara dall’esclusivo scovolino, in cui ogni setola e realizzata in un nuovo materiale morbido a base di silicone. Le setole sono allineate in maniera sfalsata per creare un serbatoio speciale in grado di definire le ciglia a ogni singola applicazione senza formare grumi (31 euro circa). LaquerInk LipShine è un rossetto liquido e gloss con formula Liqui-Ink Technology che, grazie al bassissimo contenuto di cere, non lascia mai le labbra secche o appiccicose. La miscela unica di oli regala il massimo grado di lucentezza e comfort, mentre i polimeri emollienti avvolgono le labbra con un colore che resiste e idrata fino a 4 ore. In 12 nuance (31 euro circa).

Le polveri Shiseido

La linea propone innovative formule traspiranti, sfumabili e modellabili, impercettibili sulla pelle. Sviluppate ispirandosi alle geishe, le polveri colorate sono state studiate per far risaltare la pelle in diverse condizioni di luce.