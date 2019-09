Siero antirughe: i migliori per il viso

Poche gocce per una pelle sublime è quanto promette la maggior parte dei sieri antirughe, ma solo i migliori riescono davvero a minimizzare – e a volte far scomparire – dal viso i segni del tempo.

Le caratteristiche dei sieri antirughe? Si utilizzano in combinazione con le creme antirughe per potenziare l’azione dei trattamenti di skin care che adoperiamo ogni giorno e prima di andare a dormire. Dovrebbero essere applicati sul viso a partire dai 30 anni per un’efficace azione preventiva.

Collagene e acido ialuronico sono i componenti che vanno per la maggiore, ma sono tanti gli attivi impiegati in questi ultimi anni dalle aziende cosmetiche. Ecco i 5 migliori sieri antirughe per il viso secondo la redazione di DireDonna.

Bakel Lactobionic Siero Antirughe

Fluido innovativo contenente esclusivamente 3 principi attivi di grande e convalidata efficacia: acido lattobionico, sostanza dall’elevato effetto antirughe, antiossidante e in grado di aumentare il turgore cutaneo; gluconolattone, valida protezione contro il foto invecchiamento, attivo nel prevenire le macchie solari e nel migliorare il tono della pelle; glicerina vegetale, che svolge un’azione nutriente.

Ideale per: pelli mature

Prezzo consigliato: 156 euro

La Mer The Regenerating Serum

Favorisce il naturale processo di rinnovamento della pelle per ridurre visibilmente rughe e linee d’espressione. Grazie al potere rigenerante e lenitivo del concentrato di nutrienti Miracle Broth, la pelle ritrova il suo benessere e la sua freschezza, per una pelle più tonica e dall’aspetto più giovane.

Ideale per: rivitalizzare la pelle e far diminuire rughe, linee d’espressione e pori

Prezzo consigliato: 295 euro

Lancôme Advanced Génifique

Siero Viso antietà che ripara e attivare 10 segni visibili che caratterizzano la giovinezza della pelle: texture, elasticità, tonicità, compattezza, rilassamento, rughe sottili, rughe profonde, luminosità, trasparenza, uniformità. Con milioni di frazioni di probiotici in ogni singola goccia.

Ideale per: tutte le donne, qualsiasi sia il tipo di pelle e l’età

Prezzo consigliato: 130 euro

Carita Néomorphose Siero Antirughe

Siero viso rimpolpante e rassodante, arricchito con acido ialuronico. Ricompatta e ridensifica la pelle del viso, donandole al contempo un aspetto fresco ed un colorito roseo grazie ai neuropeptidi del riso. Il Sérum Neomorphose si utilizza per agire in maniera mirata sulla perdita di tono della pelle.

Ideale per: rimpolpare e tonificare la pelle

Prezzo consigliato: 96 euro

Estée Lauder Perfectionist Pro

Mantiene la pelle radiosa, idratata e ringiovanita. È tangibilmente levigata, rimpolpata e morbida come quella di un neonato. L’azione delicata degli acidi AHA affina la grana cutanea. La pelle è rassodata e appare più tonica e meglio definita. Linee e rughe sembrano drasticamente ridotte.

Ideale per: stimolare la produzione di collagene ed elastina.

Prezzo consigliato: 112 euro

