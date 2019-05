Smalto piedi? Nell’estate 2019 il nude domina colori e tendenze. Per essere al passo con i trend lanciati dalle sfilate di moda della Primavera-Estate 2019 le unghie non dovranno essere troppo colorate: solo una passata di smalto trasparente o – al massimo – di color bianco.

Appartenete a quella folta schiera che detestano scoprire i piedi senza lo smalto colorato? Niente paura, perché anche dalle passerelle di Parigi, Milano e New York sono arrivati segnali incoraggianti.

Ecco, infatti, colori e tendenze che – malgrado i diktat di molti stilisti – potrete sfoggiare con i sandali di stagione.

1. Trasparente

Le unghie curate ma lasciate senza smalto, tranne una passata di top coat trasparente sono state il trend più gettonato delle passerelle, non solo ai piedi delle tante modelle scalze.

2. Nude

Molto apprezzato anche il nude, in svariate tonalità. Il consiglio? Scegliere il tono più in accordo con la propria carnagione o – in alternativa – con il colore delle scarpe.

3. Bianco

Opaco o lattiginoso, anche il bianco è tornato di passerella in passerella, con sandali colorati o in variante cuoio.

4. Rosso

Immancabile, il rosso di moda quest’anno è acceso e luminoso. Anche per i piedi sarà facile vedere il rosso corallo, tinta di stagione per eccellenza.

5. Verde

Diversi gli stilisti che hanno fatto sfilare unghie dei piedi nel colore dei sandali. Tra le tinte più interessanti il verde, in tonalità smeraldo o in quella più profonda del bosco.

6. Nero

Grande ritorno dello smalto nero, sia lucido che opaco. Unica raccomandazione: unghie cortissime e super curate, come in passerella.

7. Blu

Altra nuance che ha trovato il favore degli stilisti, scelta in armonia con il resto dell’outfit, il blu, nella variante elettrica o oltremare.