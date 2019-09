Smalto unghie: i colori irrinunciabili dell’inverno 2019

Ruggine e verde chartreuse, nero e bianco, blu e rouge noir: sono questi i colori di smalto unghie irrinunciabili nell’inverno 2019. Tinte autunnali e calde, in finiture metallizzate e con glitter, per una nail art in linea con le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019-2020 e con i trend make-up di questa stagione.

Non passano mai di moda i nude, dal rosa pastello fino al beige chiaro, da scegliere a seconda del tono del proprio incarnato, dello stesso sottotono oppure più chiaro o più scuro, per risaltare in maniera sofistica.

Immancabile il rosso: se le patite della nuance fuoco possono continuare a non fare a meno del loro smalto unghie preferito, le beauty addicted, attente alle sollecitazioni del mercato con le sue tendenze, devono indirizzarsi verso sfumature più scure e profonde, come il prugna e il sempiterno rouge noir, che dalla sua comparsa, sulla passerella del prêt-à- porter Autunno-Inverno 1994 di Chanel non ha mai smesso di attrarre a sé proseliti.

Per tutte le altre? Ecco in dettaglio i colori di smalto unghie dell’inverno 2019.