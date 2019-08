Smartwatch, i migliori in commercio per rapporto qualità/prezzo

Gli smartwatch sono tra gli accessori più acquistati del 2019, e DireDonna vi guida nella scelta dei migliori in commercio, valutando il rapporto qualità-prezzo.

Cosa sono esattamente gli smartwatch? Si tratta di moderni orologi hi-tech, che rendono più semplice la gestione e lo svolgimento delle proprie attività quotidiane.

Prima di tutto uno smartwatch necessita di uno smartphone a cui essere associato. Infatti, senza questa connessione, gli smartwatch sarebbero privati della maggior parte delle loro funzioni, in quanto possono essere considerati un’estensione di smartphone e tablet, in grado di replicarne alcune funzioni, quali notifiche, ascoltare la musica, mappe, annotazioni vocali e calendario. Quelli sportivi gestiscono anche la nostra attività fisica.

Oltre al fattore estetico, da sempre punto focale nell’acquisto di un orologio, e quindi di uno smartwatch, va valutato il software. Infatti uno smartwatch può risultare anonimo nell’aspetto, ma essere molto funzionale. Bisogna scegliere il modello adatto per sistema operativo al nostro smartphone, valutando funzioni e compatibilità.

Anche lo schermo è importante: il quadrante rotondo è più simile a quello di un orologio classico, quello quadrato è più comodo per il suo utilizzo. I cinturini sono spesso intercambiabili, e si può scegliere tra una vasta gamma in commercio.

Vediamo insieme i migliori smartwatch in commercio al momento secondo gli utenti di Amazon, tutti scelti valutando un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I migliori smartwatch in commercio

Apple Watch Series 4

Partiamo dal modello più richiesto. L’Apple Watch è al momento leader del mercato, essendo il più ricco tra i suoi concorrenti, seppure il più costoso. Con un display più ampio del 30%, è fornito tra le altre funzioni di gps, cardiofrequenzimetro e potente altoparlante.

Pro: il modello top del momento

il modello top del momento Contro: il più costoso

Prezzo consigliato: 439,00 euro

Smart KW88

Questo modello, che si connette a WiFi e bluetooth, può fare e ricevere telefonate con una scheda Sim. Compatibile con Android e Google Play, supporta il download delle applicazioni più diffuse.

Pro: multifunzione nonostante la fascia media di prezzo

multifunzione nonostante la fascia media di prezzo Contro: durata breve della batteria

Prezzo consigliato: 123,02 euro

AMAZFIT Xiaomi Huami

Questo smartwatch per fitness è tra i più consigliati su Amazon e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Touch screen con risoluzione HD, cardiofrequenzimetro integrato, riproduttore musicale bluetooth sono solo alcune delle sue ottime caratteristiche.

Pro: ottima durata della batteria

ottima durata della batteria Contro: alcuni utenti hanno riscontrato problemi dopo l’aggiornamento del software

Prezzo consigliato: 123,99 euro

Samsung Galaxy Watch

Altro modello leader, in competizione con Apple Watch. Cinturino e quadrante personalizzabile lo rendono proprio come volete voi. La memoria è di 4GB. Include accelerometro, barometro, giroscopio, gps e cardiofrequenzimetro.

Pro: cinturino molto comodo e morbido

cinturino molto comodo e morbido Contro: problemi con la lingua, spesso non è impostata quella italiana secondo gli acquirenti Amazon

Prezzo consigliato: 309,00 euro

Latec Fitness Tracker

Il modello più economico che vi proponiamo è impermeabile e ottimo per il fitness. Include cardiofrequenzimetro, monitor sonno, cronometro, conta passi e calorie bruciate. La luminosità dello schermo è regolabile.

Pro : tra i più indicati per chi fa sport

: tra i più indicati per chi fa sport Contro: riceve le notifiche del tuo smartphone, ma non sono gestibili dall’orologio

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Willful Smartwatch

Il miglior rapporto qualità/prezzo lo troviamo in questo smartwatch economico ma funzionale. Possiede Fitness Tracker, la funzione per telefonare e ricevere chiamate, vibrazione di notifica per app come Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram.

Pro: consigliatissimo su Amazon

consigliatissimo su Amazon Contro: non compatibile con iPhone

Prezzo consigliato: 52,99 euro

La nostra scelta: un prezzo piccola ma un grande orologio, molto apprezzato dagli utenti Amazon.

