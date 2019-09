Smokey eyes blu, come farlo e quali ombretti usare

Stanche del nero e del nude per il trucco occhi? L’autunno 2019 ha in serbo il ritorno di un trend molto amato dai make-up artist: lo smokey eyes blu.

Archiviate gli ombretti dalle nuance pop degli anni Ottanta, è un blu reale, intenso e profondo quello di tendenza, come quello scelto da Kristen Stewart alla première di Seberg, in occasione della 67esima edizione del Festival del Cinema Internazionale di San Sebastian (in cui ha indossato un abito blu della collezione Chanel Haute Couture 2019/20).

Smokey eyes blu anche per la fantastica Mrs. Maisel, Rachel Brosnahan agli Emmy Award 2019, in abito blu di Elie Saab e trucco occhi abbinato.

Volete copiare lo smokey eyes blu delle dive del cinema? Ecco come fare e quali ombretti usare.

Come fare lo smokey eyes blu

Una volta applicato sulla rima dell’occhio, inferiore e superiore, la matita nera , la linea va sfumata con il pennello da sfumatura.

, la linea va sfumata con il pennello da sfumatura. Si applica l’ ombretto in polvere o in crema blu sulla palpebra mobile, rafforzando il colore nella parte centrale e sfumando bene per ottenere l’effetto fumoso. La nuance blu va stesa anche sul bordo esterno e inferiore dell’occhio.

sulla palpebra mobile, rafforzando il colore nella parte centrale e sfumando bene per ottenere l’effetto fumoso. La nuance blu va stesa anche sul bordo esterno e inferiore dell’occhio. Le sopracciglia devono essere definite con un ombretto chiaro da passare sotto l’arco e nella zona centrale dell’occhio, vicino al naso.

da passare sotto l’arco e nella zona centrale dell’occhio, vicino al naso. Si conclude il make-up occhi con una passata generosa di mascara nero.

5 ombretti da usare per lo smokey eyes blu