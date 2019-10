Sofitel Rome Villa Borghese riapre con un party in terrazza

L’esclusivo Sofitel Villa Borghese di Roma celebra il suo re-opening con un party esclusivo nell’hotel cinque stelle completamente ristrutturato dall’architetto e interior designer Jean-Philippe Nuel. Unico Sofitel in Italia, l’hotel riapre in grande stile con un evento esclusivo “La Nuit” che ha combinato lo stile di vita francese con la cultura romana e italiana.

Sono 78 le stanze ricavate all’interno dell’elegante palazzina, un’ex residenza nobiliare del XIX secolo, tutte inondate di luce naturale e con arredi sofisticati e contemporanei. L’hotel gode di una posizione ottimale, alle spalle di via Veneto e poco distante dalla scalinata di Trinità dei Monti. Dal settimo e ultimo piano si può godere di una vista spettacolare sulla Città Eterna: si passa dal verde di Villa Borghese alla Cupola di San Pietro e ai campanili della chiesta di Trinità dei Monti.

La terrazza ospita il ristorante Settimo Roman Cuisine and Terrace dello chef Giuseppe D’Alessio, che per la festa ha proposto i piatti tipici della cucina romana versione finger food: dai supplì alla carbonara, dalla cacio e pepe alle polpette. Il rooftop è la metà ideale per un aperitivo in terrazza non solo in estate ma anche nella stagione fredda, grazie agli spazi coperti che consentono di godere piacevolmente del panorama.

Ospiti del party, con dj-set di Fiona Zanetti, musicista e dj di fama internazionale, le attrici Claudia Gerini, Isabella Ferrari, Carolina Crescentini.