Solette scarpe, le caratteristiche per ogni esigenza

Si fa presto a dire solette scarpe: dietro a questo accessorio c’è un mondo intero in cui ogni plantare ha caratteristiche precise per le esigenze di tutti i piedi, tra solette ortopediche, in gel, antiodore, per ridurre il numero, per chi pratica calcio e ciclismo o ne ha bisogno per le scarpe antinfortunistiche.

Le solette scarpe, da inserire all’interno delle calzature, migliorano il comfort del piede, agevolano la camminata e la postura del corpo, alleviano il mal di schiena, diminuiscono il rischio di traumi. Sono, insomma, un alleato di cui – una volta incontrato – si riesce difficilmente a fare a meno.

I plantari vanno valutati in base al numero e alla forma del piede, oltre che per le peculiarità per esigenze specifiche. Come sceglierli? Un professionista come un ortopedico o fisioterapista è senz’altro indicato per consigliare tutto quello che mira a correggere o alleviare patologie.

La nostra redazione, a puro scopo informativo, ha stilato una breve guida in cui vi racconta i tipi di soletta in commercio e le caratteristiche per cui si differenziano.

Solette scarpe ortopediche

Le solette ortopediche sono accessori progettati per alleviare i dolori dei piedi o per migliorare situazioni disagevoli legate a conformazione e postura.

In gel, in lattice memory foam, in cuoio, possono essere dei veri e propri plantari ortopedici testati per diverse problematiche, come il piede cavo o il piede piatto, per piedi reumatici o diabetici, e dotati di goccia metatarsale o arco plantare.

Prodotti in gel

Le solette scarpe gel sono presenti sul mercato per vari utilizzi, possono essere ortopediche, adatte allo sport, anatomiche per un maggiore comfort del piede tutti i giorni.

Tra gli usi più diffusi delle solette in gel c’è quello per alleviare il dolore dei piedi provocato da i tacchi alti. In questi casi sono disponibili solette in gel trasparente che sostengono la punta o il tallone del piede, perfette dare sollievo a chi deve passare con sandali o décolleté tutta la giornata in piedi.

Solette antiodore

Antibatteriche, antisudore, profumate. Sono tante le proposte per evitare la formazione di cattivi odori tipici nelle scarpe chiuse portate a lungo.

I prodotti mirati sono formulati in modo da migliorare la circolazione dell’aria, assorbire il sudore, impedire la formazione di batteri e funghi che sprigionano spiacevoli olezzi.

Solette scarpe per ridurre il numero

Può capitare di acquistare delle scarpe di un numero più grande (oltre che di comprare scarpe piccole che vanno allargate). Per recuperare un numero è possibile affidarsi a solette o mezze solette con la specifica funzione di ridurre la taglia occupando più spazio nella calzatura.

Una soluzione simile viene applicata con delle solette da tacco utili per aumentare l’altezza di uomini e donne.

Plantari per sport, corsa, calcio e ciclismo

Anche gli sportivi hanno esigenze specifiche, dettate soprattutto da tipo di superficie su cui si pratica la disciplina, in quanto offrono sostegno e scarichi nei punti di maggiore criticità.

La suola per le scarpe da running deve essere elastica e evitare gli slittamenti del piede; per chi gioca a calcio è importante regolarizzare i punti di appoggio; i ciclisti hanno bisogno di regolarizzare la sagoma plantare particolare delle loro scarpe insolite.

Solette scarpe antinfortunistiche

Le scarpe da lavoro, resistenti e antinfortunistiche, vengono indossate tutto il giorno dai professionisti e possono mettere a dura prova i piedi.

Le solette per scarpe antinfortunistiche e da lavoro vanno incontro a diverse esigenze e possono essere anatomiche, traforate per la traspirazione del piede, antistatiche, antifreddo in feltro, poliuretano o alluminio.