Lo spazzolino elettrico, una volta acquistato, non si lascia più. Merito della pulizia profonda che questo dispositivo consente, tanto che è scientificamente testata la sua capacità di combattere la placca e di diminuire il rischio di carie rispetto allo spazzolino manuale.

Ma, spesso e volentieri, gli spazzolini elettrici si trovano a dei costi spropositati. Se pensate che trovare i modelli di spazzolino elettrico migliori per qualità prezzo sia impossibile, però, fate un bel respiro e leggete la nostra guida allo shopping sui device che offrono le prestazioni migliori a un prezzo contenuto.

Scopri lo spazzolino elettrico più economico

Scopri qual è la nostra scelta

Spazzolino elettrico, i migliori per qualità prezzo: perché sceglierli

Prima di cominciare con la lista dei migliori spazzolini elettrici sul mercato nel 2019 per rapporto qualità prezzo, andiamo a capire perché avere con sé uno strumento di questo tipo è più che mai importante. I benefici dello spazzolino elettrico, infatti, sono molteplici: è durevole, in quanto non deve essere sostituito dopo un breve utilizzo a differenza dello spazzolino manuale; secondo diversi studi chi usa lo spazzolino elettrico ha denti più bianchi e più sani; infine assicura un livello di igiene superiore rispetto a quello manuale.

Ecco quali sono i modelli migliori per qualità prezzo:

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Fairywill

Lo spazzolino elettrico ricaricabile Fairywill è in grado di rimuovere fino al 100% della placca in più rispetto a un normale spazzolino, elimina le macchie superficiali e migliora anche la salute delle gengive. Grazie alla speciale spazzola a forma di W si adatta perfettamente alla conformazione dei denti, riuscendo a raggiungere anche le zone più difficili.

Pro: Ottimo rapporto qualità prezzo

Contro: Alcuni utenti lamentano testine troppo piccole

Prezzo: 21, 99 Euro. Acquista ora

Oral-B PRO 2 2500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile

L’Oral-B PRO 2 2500 permette una pulizia profonda e gengive più sane, tutto grazie alla sua iconica testina rotonda. In grado di rimuovere fino al 100% di placca in più, grazie al sensore di controllo della pressione durante lo spazzolamento permette di salvaguardare la salute delle gengive. In più, grazie al Timer Professionale, aiuta a spazzolare i denti per il tempo raccomandato dai dentisti: 2 minuti.

Pro: Led che indica se la testina viene pressata con troppa forza sulle gengive

Contro: Per spegnerlo bisogna abbassare la velocità

Prezzo: 79, 50 Euro. Acquista ora

Spazzolini elettrici Sonic

Tra i migliori per rapporto qualità prezzo, gli spazzolini elettrici Sonic offrono una vibrazione ad alta velocità in grado di rimuovere fino al 300% di macchie in più. Se questo non bastasse, presenti ben 5 diverse modalità: sbiancare, pulire, sensibile, lucidare e massaggiare per soddisfare le diverse esigenze orali di ognuno.

Pro: Ottimo rapporto qualità prezzo

Contro: Nessuno

Prezzo: 35,99 Euro. Acquista ora

Philips Sonicare HX6231/01

Il Philips Sonicare HX6231/01 è caratterizzato dalla tecnologia che permette 31mila movimenti al minuto, rendendo questo device in grado di rimuovere fino a 6 volte più placca e fino al 100% di macchie in più. Anche in questo caso, il timer da due minuti non manca e, in più, è presente anche il QuadPacer per la corretta pulizia di ogni quadrante della bocca.

Pro: Denti più puliti fin dal primo utilizzo

Contro: Rumoroso

Prezzo: 59, 99 Euro. Acquista ora

Oral-B Pro 600 Crossaction

In grado di proteggere le gengive grazie al sensore di spazzolamento, grazie al timer professionale è possibile monitorare il tempo giusto per lavare i denti. Capace di rimuovere fino al 100% della in più rispetto allo spazzolino tradizionale, la confezione presenta 1 manico per spazzolino elettrico con caricatore e 1 testina di ricambio.

Pro: Ottimo rapporto qualità prezzo, buona durata

Contro: Lento nella ricarica

Prezzo: 47, 50 Euro. Acquista ora