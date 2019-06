Stampa animalier: 7 capi hot dell’estate 2019

Leopardata, zebrata, pitonata: che passione la stampa animalier! Nel revival degli anni Ottanta che ha invaso le passerelle della moda Primavera-Estate 2019 accanto a fiori, righe e pois tra le tendenze di stagione non poteva mancare la fantasia ad alto contenuto wild.

Dai blazer fino ai costumi da bagno, senza tacere di felpe, vestiti e t-shirt, non c’è capo del prêt-à-porter come dell’abbigliamento low cost che non sia contagiato dalla voglia di declinarsi in stampa animalier. Così se il leopardato, parte del dna Dolce & Gabbana, decora capi e accessori della collezione rendendo gli abiti attillati della linea femminili e sensuali (compreso il modello monospalla indossato in sfilata da Ashley Graham in cotone increspato, disponibile su Net-a-porter.com a 2.950 euro), da Tom Ford si fa aggressivo e seducente come non mai sulla giacca di motociclista di pelle con cui una bellissima Joan Smalls ha calcato la passerella di New York (disponibile su Net-a-porter.com a 6.280 euro).

Acquisti più abbordabili? Ecco la selezione della redazione di DireDonna di 7 capi hot in stampa animalier a cui sarà difficile resistere nell’estate 2019.

È di Zara la camicia morbida stampa animalier con colletto e scollo a v a maniche lunghe e tasche anteriori applicate. Perfetta sui jeans anche in versione shorts, come da sola, indossata come copricostume.

Scollo rotondo e modello boyfriend per la t-shirt in jersey rosa zebrata di Saint Laurent da portare con la salopette in denim (come quella sfoggiata da Selena Gomez) tornata in voga quest’anno.

Lungo e fluido il caftano di Stella McCartney con stampa serpente in cotone e chiffon misto seta. Ha scollatura elasticizzata in modo da essere indossato anche con spalle nude. Ideale per la spiaggia come per un appuntamento informale.

Richiama le stampe anni ’70 intrise di colore il motivo Gucci Strawberry del top smanicato in cotone a contrasto col pattern animalier e frange. Il top, come le t-shirt della collezione, si candida a diventare in breve uno dei must have dell’estate 2019.

Georgette di seta con stampa leopardata per il minidress di Moschino con spalline sottili. Ai piedi? Uno dei sandali all’ultima moda, con tacco vertiginoso o in versione ultraflat.

Diversi i look con pattern serpente che Lorenzo Serafini ha mandato in passerella per Philosophy, come gli shorts da indossare con risvolti e con un crop top in fantasia a contrasto.