Stati per WhatsApp: frasi tristi, d’amore e divertenti

C’è chi li cambia ogni giorno, chi lo fa in base alle alterne fortune, fatto sta che gli stati per WhatsApp sullo smarphone finiscono per rappresentarci: la redazione ha raccolto frasi tristi, d’amore e divertenti perfette per essere copiate sul profilo del social o da cui lasciarsi ispirare.

Gli stati per WhatsApp sono un po’ un biglietto da visita 3.0, una bandiera a parole, un’espressione dello stato emotivo del momento. Possono essere professionali, se il numero di telefono è utilizzato per lavoro, pragmatici o ironici. C’è anche chi li utilizza per lanciare “frecciatine” o messaggi indirizzati a qualcuno in particolare.

In ogni caso devono essere frasi brevi celebri, citazioni di canzoni famose o di libri facilmente riconoscibili o qualcosa che colpisca ai primi caratteri. So 27, infatti, quelli che si vedono sotto al nome in rubrica senza aprire il profilo, e arrivano fino a 139 all’interno. Sebbene esistano dei piccoli “tweak” per aumentarli, il bello dello stato è proprio la sintesi, dietro cui celare tutto il proprio mondo (o il mood del momento).

Vediamo, allora, 15 idee tra frasi tristi, d’amore e divertenti con cui esprimere se stessi negli stati per WhatsApp.

Frasi tristi per gli stati di WhatsApp

“Quando si è molto tristi si amano i tramonti” (Antoine de Saint-Exupéry)

“Non si può essere profondamente sensibili in questo mondo senza essere molto spesso tristi” (Erich Fromm)

“L’inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi” (Caparezza)

“Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno e pensano che sia l’eternità” (Carl Sagan)

“Al giorno d’oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente” (Oscar Wilde)

Stati WhatsApp d’amore

“È meglio aver amato e perso che non aver mai amato” (Alfred Tennyson)

“Ti amo con un amore che è più dell’amore” (Edgar Allan Poe)

“Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te” (Jean Giraudoux)

“Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere” (Francis Scott Fitzgerald)

“Se so cos’è l’amore, è grazie a te” (Herman Hesse)

Stati per WhatsApp divertenti