Gli ankle boot si confermano ancora una volta come una delle tendenze della moda per l’Autunno-Inverno 2018/19 Di fatto sono tra i modelli di stivali 2019 più proposti da stilisti e brand. Col tacco basso sono pratici e versatili, chic con stiletto e punta, dall’allure rock nella versione camperos che ha invaso molte delle passerelle della settimana della moda milanese e parigina. Eppure questi stivaletti necessitano un’accortezza: l’altezza alla caviglia o a metà polpaccio, infatti, non valorizza chi non ha le gambe molto lunghe, per questo vanno scelti con cura, in modo da non penalizzare la propria silhouette.

Dai modelli tutti loghi a quelli con le piume, in linea con i trend di stagione, da quelli stringati ai biker fino agli anfibi, ecco le 10 tentazioni glamour, in pelle, vernice, suede o stampa animalier, a cui sarà difficile resistere e selezionati con cura dalle tendenze stivali 2019.

1. A tutto logo

Tessuto vetrificato con motivo FF nei toni del marrone e del beige per il cowboy bootie di Fendi a punta con gambale basso e tacco di cuoio (950 euro).

2. Multicolor e chic

È di Dior lo stivaletto in pelle di vitello tricolore con inserti in pelle. Il tacco è alto 45mm. Sulla suola spessa in pelle è incisa la stella incisa, simbolo preferito di Christian Dior (1.450 euro).

3. Vernice d’ispirazione retrò

Il tronchetto di L’Autre Chose è in vernice color bordeaux e ha tacco retrò alto 85mm rivestito come tomaia. Presenta una chiusura con zip lato interno (360 euro).

4. Da biker

Zara propone uno stivaletto in pelle di colore nero con un dettaglio di applicazioni metalliche sul davanti. Il tacco è alto 40mm (89,95 euro).

5. Animalier che passione!

Gli stivaletti di pelle di vitello effetto leopardo di Saint Laurent hanno fibbia oversize in metallo, tacco spesso di 105 mm e chiusura laterale (1.695 euro).

6. Le ali ai piedi

Pelle scamosciata color rosa cipria per gli stivaletti a punta di Jimmy Choo, con tacco a spillo di 100mm e decorazioni di cristalli e piume, in linea con le tendenze di stagione (1.250 euro).

7. Texani con brio

Un prezioso gioiello impreziosisce gli stivaletti texani in raso colo fucsia di Casadei, creando un effetto haute-couture su un modello metropolitano (1.350 euro).

8. Grafismi da stringate

Sono di Chloé gli ankle boot con i lacci in pelle di vitello lucida, conpuntale in gomma e linguetta imbottita. La striscia laterale in pelle a contrasto aggiunge un dettaglio grafico (1.050 euro).

9. Per la giungla urbana

I combat boot Valentino Garavani in vitello con logo VLTN stampato su tomaia in colore a contrasto hanno la suola col carrarmato e un tacco di 20mm (890 euro).

10. Cowgirl glam

I tronchetti di ispirazione western di Isabel Marant sono in suede verde oliva, con tacco cubano di 55 mm e morbida fodera in pelle (385 euro su Net-a-porter.com).