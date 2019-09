Stivali invernali 2019: modelli e tendenze

Al ginocchio, alla caviglia, a calzino, con gambale largo, in suede o in vernice lucidissima: a ognuna i suoi stivali invernali 2019 tra le sconfinate proposte di modelli e tendenze di quest’anno.

Caduti i diktat, per la moda Autunno-Inverno 2019/2020 è il tempo dell’anarchia, anche in fatto di scarpe; punta e plateau convivono serenamente tanto quanto l’esotico e l’animalier in un tourbillon di stili e tendenze.

Non sapete come districarvi? Ecco le 5 tendenze preferite dalla redazione e i modelli di stivali invernali 2019 a cui sarà difficile resistere.

Stivali invernali 2019: effetto glossy

Da Fendi, lo stivale FFrame a punta con suola oversize in neoprene beige con effetto verniciato lucido con dettaglio Cage in tessuto vetrificato con motivo FF. Vernice lucida nera per i

Kiki di Saint Laurent dalla silhouette ampia e leggermente morbida, con tacco conico. Prada propone invece stivali in vernice rossa con punta quadrata, dalla linea aderente e tacco rivestito leggermente a campana.

I modelli morbidi dell’inverno 2019

Sono in morbida pelle verde oliva i Lacine di Isabel Marant con tacco conico e linguette regolabili per essere indossati sopra i pantaloni. Tacco a spillo da 85 mm per il modello a punta di Gianvito Rossi in nappa morbidissima. Linee rigorose e gamba dritta, con punta a mandorla, per gli stivali di Salvatore Ferragamo con il tacco scultura ispirato a disegni heritage.

Esotico, ma cruelty free

Jimmy Choo propone pelle goffrata coccodrillo verde scuro per gli stivali al ginocchio dalla punta allungata e il tacco a spillo. Evocazione Seventies per il modello di Casadei con tacco vertiginoso e iper plateau in pelle nappata effetto pitone con squame a rilievo. Con il loro tacco a blocco, i Livia di Stuart Weitzman sono effetto pitone con retro elasticizzato.

Quadri, scacchi, pied-de-poule e tartan

Un motivo a quadri rossi e bianchi in tweed definisce lo stivale al ginocchio di Gucci dal tacco medio, arricchito dal Morsetto GG. I Dior Gang sono in tessuto tartan nero e bianco sporco, accessorio rutenio, tacco kitten da 45 mm. I rain boots di Burberry sono alti fino alle ginocchia in gomma nera, con coulisse e fascia in cotone vintage check.

Gli stivali invernali 2019 metallizzati

Dries Van Noten propone overknee dalla brillante nuance argento. Il tacco a colonna è perfetto per slanciare gli outfit con un pizzico di comodità. Sopra al ginocchio anche il modello di Celine in vitello metallizzato e fodera in shearling. Di Miu Miu gli stivali invernali 2019 in nappa dorata con tacco di 65 mm decorato da cristalli sintetici.