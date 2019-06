Tagli di capelli corti: il bob di Kaia Gerber è la tendenza dell’estate 2019

Kaia Gerber cambia look e mostra su Instagram il suo nuovo taglio di capelli corto, stile bob. La modella anticipa le tendenze per i capelli dell’estate 2019 e segna un distacco dalla lunga chioma che tanto ricorda sua madre, la top model Cindy Crawford. Sul suo profilo sul noto social network, seguitissimo, tanti i commenti di fan entusiasti e di vip per il nuovo look.

La somiglianza c’è, ed è tanta, tra Kaia Gerber e Cindy Crawford, e il nuovo taglio però le dona personalità. La giovanissima modella, solo 17 anni, mette in risalto occhi e zigomi. Addio chioma castana lunga e scalata, benvenuto caschetto. Il ciuffo morbido incornicia il suo volto di rara bellezza ma ancora molto acerbo. Un taglio radicale, che anticipa le tendenze per l’estate 2019.

Kaia Gerber, che ha già sfilato alle Fashion Week di Londra, Parigi e New York, si è affidata all’hair stylist Guido Palau. Un vero guru di tendenze in fatto di capelli, ha saputo donare una nuova dimensione al volto della modella. Oltre 400mila like su Instagram e commenti illustri come quelli di Vanessa Hudgens, Zoë Kravitz, tra le protagoniste di Big Litte Lies 2, e Camila Morrone, fidanzata di Leonardo DiCaprio.

Pare sia davvero l’anno del bob, il taglio corto che sta contagiando tutte le star. Anche Julia Roberts nei mesi scorsi ha scelto una variante più lunga di questa acconciatura, il collarbone. Il viso diventa luminoso, viene incorniciato alla perfezione, è fresco per l’estate e comodo. In tante donne e soprattutto ragazze sono pronte a seguire questo trend, e Kaia Gerber, come sua madre Cindy Crawford prima di lei, si conferma nuova trendsetter tra le giovanissime.