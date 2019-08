Tagli di capelli lunghi: tendenze inverno 2020

Sono sensuali, incorniciano il volto e si ispirano ai look delle star più belle del momento: si tratta dei tagli di capelli lunghi declinati secondo le tendenze inverno 2020.

I capelli lunghi sono perfetti per chi ama giocare con le tante acconciature alla moda ma anche per sfoggiare una chioma sana e lucente. “Un capello sano è la base imprescindibile per tutti i tipi di tagli naturalmente, e ancora di più per quelli lunghi”, spiega Enzo D’Auria, il nostro hairstylist di fiducia del salone Visconti Parrucchieri di Roma. “La lunghezza espone alla vista una notevole porzione di chioma, che quindi deve essere sempre perfetta. Al rientro dalle vacanze, prima di un nuovo taglio, è quindi consigliabile un trattamento ristrutturante per ristabilire luminosità e forza del capello. Solo allora si potrà scegliere il taglio migliore in base al viso”, prosegue.

Quali sono i tagli di capelli lunghi su cui puntare, dopo aver scoperto i corti e medi consigliati? Ecco le tendenze inverno 2020 da conoscere.

Tagli di capelli lunghi: le tendenze inverno 2020 da Enzo D’Auria

Cosa deve sapere chi vuole un taglio lungo per la prossima stagione? “Prima di tutto che non ci sono vie di mezzo! Il lungo è bello proprio perché lungo, molto lungo. Si porterà sotto le spalle, con lunghezze pari o super scalato intorno al viso”.

Liscio o mosso? “Il diktat è essere più naturali possibili. Chi è liscia resti liscia, chi ha i capelli mossi potrà valorizzarli al meglio”.

Con boccoli e beach waves? “Assolutamente no! Sono bandite pieghe artificiose, il mosso e il riccio devono restare naturali grazie ai prodotti adatti. Il taglio deve essere bello, pieno, strutturato, da vera diva sul red carpet, sofisticata e semplice al tempo stesso”.

A proposito, c’è qualche star a cui possiamo guardare per ispirarci? “Quando si punta sul lungo, viene subito in mente Emily Ratajkowski, che porta le lunghezze sempre in maniera naturale e sensuale”.

E per quanto riguarda acconciature e colori inverno 2020, infine? “Dopo il boom della Primavera-Estate tra le acconciature non saranno più di moda le trecce. Parlando di nuance, invece, le tinte giocano con balayage, shatush e tutte quelle sfumature in grado di regalare maggior movimento e profondità alle lunghezze”.