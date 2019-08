Tagli di capelli medi: le proposte per l’inverno 2020

Dopo aver scoperto i corti che verranno, abbiamo chiesto a Enzo D’Auria, hair stylist del salone Visconti Parrucchieri di Roma, quali saranno le tendenze dei tagli di capelli medi e alcune proposte per l’inverno 2020 da cui lasciarci ispirare.

Il taglio medio è sempre più gettonato, e a ragione. Con questa lunghezza è possibile portare le chiome sciolte, senza rinunciare alla sensualità, ma anche legarle per comodità o acconciarle con uno dei tanti accessori per capelli molto in voga, dalle fasce al cerchietto passando per i fermagli gioiello.

Come saranno i tagli medi della prossima stagione? Pari o sfilati? Con o senza frangia? Vediamolo insieme in questa nuova intervista di DireDonna.

Tagli capelli medi: le proposte per l’inverno 2020 di Enzo D’Auria

Quale è la macrotendenza imprescindibile, quella che è impossibile non notare tra le proposte per il prossimo inverno? “Sicuramente la frangia! Sarà una grande protagonista di tutti i tagli medi della stagione in arrivo, al contrario dei tagli corti che la eviteranno a tutti i costi”.

Si fa presto a dire frangia… Quale sarà la tipologia più trendy? “In generale tutti i tipi: lunga, a mezza luna, piena, sfilata. Naturalmente da scegliere insieme al proprio hair stylist in base alla forma del viso e al tipo di capello. In particolare, però, quella su cui puntare è leggera e spettinata”.

Quali tipi di taglio andranno per la maggiore? “Quelli che si sono già affermati negli ultimi anni come proposte vincenti, bob e long bob. Si portano leggermente sfilati sul davanti e con un dietro molto pieno. Al famoso lob hanno ceduto anche personaggi che storicamente hanno portato sempre i capelli molto lunghi, come Khloé Kardashian, che ha rivoluzionato il suo taglio accorciandolo di ben 20 centimetri”.

Un bel cambiamento. “Un cambiamento a volte necessario per rinnovare il look. Di solito viene più spontaneo in primavera, ma il mio consiglio più importante è ‘osate, osate, osate e non abbiate paura’! Il taglio medio, poi, è perfetto per chi vorrebbe accorciare i capelli prima di approdare a un più ‘drastico’ corto”.

Infine, ci sono dei colori da preferire su questi lob pieni con frangia? “Tra i colori dell’inverno 2020 per questi tagli sono da preferire nuance quasi omogenee, uniformi, senza troppe sfumature. Tinte naturali che evitano colpi di sole e colorazioni eccessive”.