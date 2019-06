Tende Salotto: tendenze e modelli per un living moderno

Se vuoi arredare il living con una idea moderna e d’impatto, le tende da salotto sono perfette. DireDonna vi suggerisce i modelli più di tendenza del momento, ma anche i classici intramontabili, grazie all’aiuto delle recensioni Amazon.

La tenda da sempre è elemento principe di una stanza, specie di un salotto. In particolar modo, da quando pareti a tinte unite e colori forti hanno quasi totalmente rimpiazzato tappezzeria e carta da parati, la tenda è divenuta un vero pezzo d’arredo. Proprio per questo si è dovuta adattare alle nuove tendenze del mercato in fatto di living, tra nuovi tessuti, fantasie irrinunciabili e comodità.

Quali sono i modelli più acquistati? Quali i più consigliati? Vediamoli insieme.

Tende da salotto: i modelli di tendenza

I colori più consigliati per questo 2019 sono il classico bianco alternato a tinte più forti come il rosso o il turchese. Tra i nuovi modelli troviamo le tende termiche isolanti o quelle luminose, fino a quelle che fanno da zanzariere. La scelta delle fantasie, dalle righe ai ricami, varia a seconda dell’arredamento del living.

Tenda termica isolante

Arriva l’estate e quindi una tenda termica isolante può essere un’ottima soluzione per il vostro salotto. Questo tipo di tendaggio, disponibile in 9 tonalità differenti, blocca i raggi del sole e i dannosi raggi UV, oltre all’inquinamento acustico. Ovviamente è utilizzabile anche in inverno, proteggendo dal freddo.

Pro: efficace nella sua funzione termica.

efficace nella sua funzione termica. Contro: sconsigliato il lavaggio a freddo, pare sciolga la parte isolante.

Prezzo consigliato: 20,99 euro

Acquista ora

Tenda luminosa con LED

Assoluta novità è la tenda luminosa fornita di LED e telecomando. Di certo adatta ai salotti più stravaganti, ha 300 perline LED, 8 variazioni di luci, che vanno dalle lampeggianti alle fisse, ed è impermeabile. Tutte le recensioni Amazon sono positive, perché il risultato finale può essere molto più piacevole ed elegante di alcune foto dimostrative.

Pro: l’effetto luce soffusa rende il tuo living un posto magico.

l’effetto luce soffusa rende il tuo living un posto magico. Contro: non ci sono recensioni negative degli utenti Amazon al momento.

Prezzo consigliato: 19,99 euro

Acquista ora

Tenda con gradiente di colori

Questo modello è disponibile in oltre 10 colori differenti, e due diverse fantasie. La tenda con gradienti di colori parte dal bianco e sfuma in tonalità più forti, oppure alterna fasce in colori diversi. I due pannelli sono traslucidi, permettono alla luce di entrare mantenendo la privacy. Uno stile minimal nordico, adatto ai living molto essenziali. Il miglior rapporto qualità-prezzo tra i tendaggi consigliati.

Pro: tessuto resistente e di qualità.

tessuto resistente e di qualità. Contro: un po’ trasparenti nella parte superiore.

Prezzo consigliato: 30,99 euro

Acquista ora

Tenda con zanzariera scorrevole

Un’idea ottima per l’estate è questa tenda zanzariera. Il pannello scorrevole è tenuto dai dei magneti, facile da montare e da rimuovere. Adatta soprattutto alle finestre che danno sui terrazzi, ma adattabile ad ogni balcone. Molto resistente, ha un’apertura centrale in velcro. I vostri animali domestici potranno entrare e uscire con facilità.

Pro: gli utenti Amazon la consigliano per la presenza del velcro su tutti i bordi e di puntine per fissarla meglio.

gli utenti Amazon la consigliano per la presenza del velcro su tutti i bordi e di puntine per fissarla meglio. Contro: non molto grande (120×240 cm).

Prezzo consigliato: 17,99 euro

Acquista ora

Tenda oscurante tinta unita

Queste tende oscuranti della Pony Dance sono disponibili in 13 colori. Riducono il rumore e la luce fino all’85%. Più scuro è il colore maggiore è l’effetto di fresco. In poliestere, facilmente lavabile, caldo d’inverno e fresco d’estate.

Pro: ottima qualità del tessuto.

ottima qualità del tessuto. Contro: colori più spenti rispetto a quelli delle foto promozionali.

Prezzo consigliato: 35,85 euro

Acquista ora

Tenda Fusion a righe

Un design moderno, adatto al vostro living, con una serie di accessori abbinabili. 100% cotone, sicuramente la scelta più consigliata per chi ha il desiderio di dare un’impronta decisa al proprio salotto. Una tenda tradizionale, senza funzioni extra, ma moderna nello stile.

Pro: qualità superiore alle altre proposte, 100% cotone

qualità superiore alle altre proposte, 100% cotone Contro: non ci sono recensioni sfavorevoli su Amazon

La nostra scelta: la più trendy, per un salotto moderno che non vuole rinunciare allo stile. Adatta ad ogni ambiente e con una serie di cuscini e altri oggetti d’arredamento dello stesso brand abbinabili acquistabili a parte.

Prezzo consigliato: 47,07 euro

Acquista ora