Conclusa la 58esima edizione di uno degli eventi più attesi del mondo del design, in fiera a Milano dal 9 al 14 aprile, è il momento di tirare le somme e scoprire le 10 tendenze arredamento dal Salone del mobile 2019 che influenzeranno la nostra casa nei mesi a venire.

In generale, Salone del Mobile.Milano termina con un risultato molto positivo, sia per l’affluenza sia per la qualità delle relazioni commerciali: 386.236 presenze, provenienti da 181 paesi, che fanno registrare un incremento del +12% rispetto all’edizione 2017, che proponeva come stavolta Euroluce e Workplace3.0. Successo di pubblico anche per AQUA, La visione di Leonardo, che ha registrato una media di oltre 2.000 visitatori al giorno.

L’appuntamento per la prossima edizione a Milano? DireDonna lo ha già segnato in agenda, dal 21 al 26 aprile 2020.

Adesso, però, scopriamo il meglio delle tendenze arredamento dal Salone del mobile 2019, tra colori, trend di design, stili e materiali per rinnovare la casa sempre al passo con i tempi.