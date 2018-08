Se, al rientro delle vacanze, avete deciso di rinnovare l’arredamento, o di ristrutturare gli ambienti, per ricominciare con stile la vita quotidiana, non dovete far altro che prendere ispirazione dalle tendenze casa 2018: scoprite insieme a noi le novità per cucina, interior design, trend arredamento, colori arredamento e soggiorni.

Del resto, per cambiare il volto della propria casa, non serve rivoluzionare completamente l’arredo. Bastano una lampada, una sedia, il colore di una parete o una nuova tenda per regalare uno stile diverso, aggiungere un tocco in più.

Ecco le tendenze casa 2018 da non perdere.

Tendenze cucina 2018

Cucina tradizionale o contemporanea? Quest’anno le tendenze accontentano i gusti di tutti, tra un ritorno al passato e un moderno sempre più minimal.

Chi ama la tradizione, la cucina calda e super accogliente, può puntare su materiali come legno e ceramica, molto in voga non solo per il mobilio, ma anche per superfici, top e accessori.

Volete una cucina pop e al passo coi tempi? Materiali plastici, colori al neon e soluzioni super tecnologiche, dagli elettrodomestici a incasso al piano cottura, passando per la cappa, renderanno la vostra vita in cucina allegra e pratica.

Tendenze interior design 2018

Le tendenze vogliono un interior design personalizzato, che punti sulle emozioni e sul modo di vivere la casa di ogni persona.

Una delle declinazioni imperdibili è quella di texture e materiali, che vanno scelti “a pelle”: velluto o cemento, legno o metalli industrial, è la materia a trasmettere per prima lo stile della vostra casa.

Trend arredamento 2018

L’equilibrio tra tradizione e innovazione è il principale trend arredo dell’anno, che unisce legno retro a bagliori metallici preziosi.

Tuttavia i dettagli naturali e lo stile scandinavo continuano a far sentire il proprio fascino soprattutto in bagno e in camera da letto. Tutta la casa, del resto, sa di natura, tra le piante da posizionare in ogni angolo e le carte da parati o la tappezzeria con grandi fiori o scorci di giungla.

In attesa degli arredi che seguano le tendenze colore 2019, puntate tutto su tinte vitaminiche, che vi ricorderanno ancora per un po’ l’estate che sta finendo, da abbinare ai nuovi neutri, come tortora e grigio chiaro, o al blu.

I colori che non possono mancare in casa? Arancione, verde lime, giallo acceso, rosa intenso, ma anche il viola, nella versione Ultraviolet.

Soggiorni 2018

Infine, come deve essere il soggiorno, la living room, la stanza più vissuta da tutta la famiglia? Il diktat qui è personalizzare per rendere lo spazio più vicino possibile alle esigenze di ogni convivente: componibilità e elementi coordinabili aiutano a dare vita a una zona relax, a quella per la tv e il divertimento, a quella per la lettura o lo studio.

Come in cucina, la tecnologia qui può fare la differenza, tra lampade, tv e sistemi di infotainement all’avanguardia.