Tendenze make-up per l’inverno 2020 dall’Haute Couture di Parigi

Focus sullo sguardo nell’inverno 2020, a stare almeno alle tendenze make-up apparse sulle passerelle dell’Haute Couture durante la settimana della moda di Parigi.

Ombretti metallici, cat-eye e smokey eyes sono tra i trucchi occhi più gettonati, accompagnati da make-up nude e labbra delicatamente colorate di rosa o con solo un velo di gloss: ecco 5 tendenze make-up a cui prestare attenzione durante la prossima stagione fredda.

1. Tendenze make-up: smokey eyes per l’inverno 2020

Peter Philips, per Dior, ha scelto di enfatizzare al massimo lo sguardo sfumando un nero intenso. Niente mascara e sopracciglia ben delineate. Sui toni del marrone lo smokey da Elie Saab, drammaticamente sovradimensionato e sottolineato da un filo di eyeliner. Rossetto rigorosamente nude. Erin Parsons ha mandato in passerella per Jean Paul Gaultier uno smokey glitterato di grande impatto. Anche in questo caso le sopracciglia sono disegnate e le labbra naturali.

2. Make-up nude dall’Haute Couture di Parigi

Nude delicatamente iridescente quello usato da Pat McGrath per Givenchy, con un accenno di eyeliner sulla rima superiore dell’occhio e poco mascara. Diafano il make-up scelto da Iris van Harpen, con punti di luce ben calibrati, su gote e interno dell’occhio, per dare luminosità ai colori naturali del trucco. Gioca tutto sulle labbra glitterate e scurissime il viso delle modelle di Schiaparelli, in cui il trucco degli occhi è lasciato completamente nude.

3. Cat-eye secondo le tendenze make-up

Eyeliner grande protagonista delle sfilate Haute Couture Autunno-Inverno 2019-2020: Lucia Pica, make-up artist di Chanel, sceglie un cat-eye allungatissimo e reso più scenografico dal countouring e dalla bocca lasciata naturale. È ottenuto con un ciuffetto di ciglia finte l’effetto wow del cat-eye di Giorgio Armani Privé, che alla linea sottilissima di eyeliner abbina blush e rossetto mat rosa. Occhi da gatto grazie alla combinazione di smokey eyes ed eyeliner nero per Stephan Rolland, che per il suo make-up delinea graficamente sopracciglia e gote.

4. Tendenze make-up: ombretto metallico

È glitterato e metallico l’ombretto usato sulla palpebra fissa da Pat McGrath nel backstage di Valentino, in nuance abbinata all’abito. Per la palpebra mobile, cat-eye grafico nero e labbra nude. Siderale il trucco occhi con ombretto argento visto sulla passerella di Ralph&Russo, delineato di grigio e di punti luce iridescenti per enfatizzare l’effetto onirico. Accenti punk, invece, da Viktor&Rolf: l’ombretto argentato diventa cupo e gotico con la matita nera. Ancora una volta la bocca è soltanto accentuata con una passata di gloss.

5. Rossetto rosa dalla sfilate parigine

Se le labbra non amano il colore, secondo le tendenze make-up dell’inverno 2020, l’unico rossetto concesso è rosa, dal glossy di Georges Hobeika al creamy di Tony Ward. È un rosa chiarissimo quello da Alexandre Vauthier, delicatamente enfatizzato da una passata di lucido.