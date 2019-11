Tendenze matrimonio 2020: colori, stili e vestiti da sposa

Green, romantico e in linea con le proprie passioni: le tendenze matrimonio 2020 vogliono degli sposi attenti all’ambiente prima che al resto, innamoratissimi e al passo coi tempi.

Chi ha scelto il 2020 come data per le nozze può dare uno sguardo a questa piccola guida della redazione, attenta alle suggestioni arrivate dalla New York Bridal Fashion Week 2020: i colori più gettonati, gli stili di tendenza e gli abiti da sposa più belli.

Tendenze matrimonio 2020: colori

Al corallo e al color pesca, protagonisti del 2019, si aggiungono nuove tonalità pastello, fresche e delicate.

Tra le nuance più gettonate, il verde menta, un vede molto chiaro con una punta di azzurro, il pourist blu, un celeste polvere con una vena di grigio, e il malva, mix tra viola e rosa antico.

Gli stili più in voga tra le tendenze matrimonio 2020

Natura e bosco incantato ispirati alla shakespeariana Sogno di una notte di mezza estate e con eco proveniente dagli stili più amati del 2019, il barocco e il boho chic.

Tantissimi wedding day avranno come tema anche il semplice colore scelto come fil rouge dell’evento.

scelto come fil rouge dell’evento. Da non dimenticare i matrimoni ecologici, la tendenza del momento per coppie che hanno a cuore la salvaguardia del pianeta: sempre più futuri sposi scelgono dettagli a impatto zero, come partecipazioni in carta riciclata, ricevimenti plastic free e come bomboniere, semi da piantare.

I vestiti da sposa 2020