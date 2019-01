L’attesa è quasi finita: non manca ancora molto per vedere le puntate di The Crown 3. Già da tempo girano in rete diverse anticipazioni, prima fra tutte la conferma ufficiale che la terza stagione dell’amatissima serie sulla Regina Elisabetta II con il volto di Olivia Colman, la Regina Anna d’Inghilterra de La favorita.

Ecco allora i rumors, le news, la data di rilascio e il nuovo cast della produzione Netflix che nel 2017 ha conquistato un Golden Globe come miglior serie drammatica.

Quando esce The Crown 3

Tra ritardi e novità, The Crown 3 dovrebbe essere rilasciata all’inizio del 2019, anche se Netflix non ha ufficialmente annunciato una data o rilasciato un trailer.

La produzione per la nuova stagione ha subito uno stop iniziale perché secondo il produttore esecutivo tutti i ruoli principali della serie dovevano essere riassegnati; il piano di Peter Morgan, autore della serie, infatti, è quello di avere ogni due stagioni nuovi attori che interpretino la regina Elisabetta e i reali. Di conseguenza, la stagione 3 di The Crown ha mancato la data d’uscita di fine 2018 (che sarebbe stata in linea con la programmazione delle stagioni 1 e 2). Tuttavia, la stagione 3 e la 4 sono state girate insieme e questo dovrebbe significare, in futuro, un’attesa più breve per i fan.

Il cast

Il ruolo della Regina Elisabetta II, ricoperto per due stagioni da Claire Foy, è stato affidato all’attrice Olivia Colman, mentre Matt Smith è stato rimpiazzato da Tobias Menziesnei nei panni di un più maturo Principe Filippo.

Immagini dal set confermano che l’attrice Helena Bonham-Carter ha preso il posto di Vanessa Kirby nei panni della Principessa Margaret, la sorella della Regina. Non è la prima volta che la Bonham Carter interpreta un reale: l’attrice nel 2010 aveva infatti impersonato la cattivissima Regina di Cuori nel remake di Alice in Wonderland diretto da Tim Burton.

L’account ufficiale di twitter della serie tv ha comunicato la scelta dell’attore Jason Watkins per il ruolo del Primo Ministro Harold Wilson. Il politico, esponente del Labour Party, ha ricoperto questa carica dal 1964 al 1970 e successivamente dal 1974 al 1976.

Jason Watkins will play Prime Minister Harold Wilson in The Crown Season Three. pic.twitter.com/TtpKkfnbuk — The Crown (@TheCrownNetflix) 3 maggio 2018

La star de Il trono di spade, Charles Dance, è entrato a far parte del cast della terza stagione di The Crown, nei panni di Lord Mountbatten, che nelle stagioni precedenti aveva il volto di Greg Wise.

Anticipazioni anche per la quarta stagione: entra nel cast Gillian Anderson, nel ruolo di Margaret Thatcher, la prima donna a diventare primo ministro nel Regno Unito, durante gli anni ’80, per ben tre mandati consecutivi. La star di X-Files, dopo essere stata un’agente dell’FBI a caccia di alieni, aver interpretato una detective in The Fall ed essere stata una sessuologa in Sex Education fa la sua comparsa anche in The Crown.

Olivia Colman

Il ruolo principale della terza stagione di The Crown è di Olivia Colman. Nina Gold, direttore casting dello show, ha dichiarato che la Colman è stata scelta per il suo carattere e la sua umanità.

Olivia Colman interpreta la regina per la terza e la quarta stagione di The Crown. Per le ipotetiche (ma probabili) stagioni 5 e 6, l’attrice sarebbe sostituita.

“Sono così entusiasta di far parte di The Crown”, ha scritto l’attrice sul twitter ufficiale della serie. “Sono una grande fan della serie e penso che Claire Foy sia un genio assoluto. Sarà difficilissimo seguire le sue orme“.

Soggezione confermata dalla Colman in un’intervista al The Graham Norton Show, in cui ha rivelato: “Per le prime due settimane cercavo di fare l’imitazione di Claire Foy nei panni della Regina. Continuavo a chiedermi: Cosa farebbe Claire?”.

L’attrice britannica è una delle interpreti de La favorita di Yorgos Lanthimos (per cui ha già vinto un Golden Globe e una Coppa Volpi), nonché la protagonista, insieme a David Tennant, della serie televisiva Broadchurch, grazie alla quale nel 2014 ha vinto un British Academy Television Awards.

Novità della terza stagione

Tra tutte le novità sulla terza stagione della serie, i cambiamenti principali riguardano il cast. The Crown 3, infatti, farà un salto temporale in avanti rispetto alle stagioni precedenti, portando a stravolgimenti inevitabili dal punto di vista degli attori.

La prima stagione ha raccontato gli anni dal 1947 al 1956; la seconda quelli dal 1957 al 1963: la terza e la quarta serie della serie tv copriranno il regno di Sua Maestà dal 1964 al 1976. In quel periodo, tra gli eventi importanti si segnalano l’amicizia della regina con il primo ministro Harold Wilson, l’Inghilterra che vince la Coppa del Mondo, Margaret Thatcher nominata la prima donna primo ministro, la principessa Anna che sposa il suo primo marito, Mark Phillips, e fugge da un tentativo di rapimento.