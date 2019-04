Emma Corrin ha conquistato il ruolo della giovane Lady Diana in The Crown 4. Ebbene sì, dovremo infatti aspettare la quarta stagione della serie Netflix (non la terza come prima annunciato) per vedere la giovane attrice nel ruolo della Principessa Diana. Sicuramente uno dei ruoli più ambiti, e il personaggio più atteso della serie.

Gli autori però assicurano: ne varrà la pena di aspettare così a lungo.

“Emma Corrin è un talento geniale che immediatamente ci ha affascinato quando è venuta per la parte di Diana Spencer” ha dichiarato il creatore di The Crown Peter Morgan. “Oltre ad avere l’innocenza e la bellezza di una giovane Diana, ha anche la capacità e la complessità di ritrarre una donna straordinaria che è passata da una adolescenza anonima a diventare la donna più iconica della sua generazione“.

Nel frattempo, Emma Corrin ha dichiarato il suo entusiasmo su Instagram: “Piena di gioia, sono sulla luna e molto onorata, un incredibile progetto di cui far parte“.

È certamente un ruolo spettacolare per una nuova leva. In effetti, Emma Corrin è totalmente nuova nell’ambiente, tanto che non si conosce neanche la sua data di nascita. L’attrice si è iscritta a instagram solo sei giorni fa. Di lei si sa solo che è apparsa in un cortometraggio nel 2018, e in un episodio della serie britannica Grantchester. Tra i ruoli futuri di Emma Corrin, a parte ovviamente Lady Diana in The Crown 4, il film britannico Misbehavior. Qualche lavoro come modella, e attività nelle produzioni studentesche all’Università di Cambridge fino al 2017.

La quarta stagione di The Crown coinciderà con l’arrivo di Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson, nel 1979, l’anno in cui Diana compì 18 anni. Diana e il Principe Carlo, si incontrarono per la prima volta nel 1977 quando l’erede al trono frequentò brevemente la sorella maggiore, Lady Sarah. Il corteggiamento tra Carlo e Diana non ebbe inizio fino al 1980, e la coppia si fidanzò 1981.

In The Crown 3 intanto conosceremo Camilla Parker Bowles, interpretata da Emerald Fennell. Vedremo la vincitrice del premio Oscar Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta II, Helena Bonham Carter nei panni della Principessa Margaret e Josh O’Connor nel ruolo del Principe Carlo. Intanto per The Crown 4 continuano i casting per il personaggio di Sarah Ferguson.