The King: il film Netflix con Timothée Chalamet sarà presentato a Venezia 76

Netflix presenterà il nuovo film The King con Timothée Chalamet fuori concorso a Venezia 76. La pellicola, diretta da David Michod, vede tra gli altri protagonisti Robert Pattinson, Lily-Rose Depp e Joel Edgerton.

The King racconterà la storia del re inglese Enrico V, uno dei più popolari sovrani del Medioevo, che ha regnato dal 1413 al 1422. Ieri è stata diffusa la prima immagine ufficiale del film dall’account twitter di Netflix Italia.

Timothée Chalamet è Enrico V

Timothée Chalamet sarà il protagonista di The King. Il giovane attore, classe 1995, è diventato famoso grazie al film campione d’incassi Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Questa volta lo vedremo alle prese con l’adattamento cinematografico dell’Enrico IV, parte prima e seconda, e dell’Enrico V di William Shakespeare.

Il cast di The King

Timothée Chalamet sarà affiancato da un cast di prim’ordine. Ben Mendelsohn sarà Enrico IV, mentre il futuro Batman, Robert Pattinson, vestità i panni del Delfino Luigi di Francia. Lily-Rose Depp interpreterà il personaggio di Catherine e lo stesso Joel Edgerton, anche sceneggiatore del film, sarà Falstaff, amico del Re Enrico V.

Regia e produzione

David Michod, al suo terzo film nel ruolo di regista, sarà affiancato nella sceneggiatura da Joel Edgerton, anche tra gli interpreti del film. The King racconta l’ascesa al potere del giovane Enrico V alla morte del padre, e il suo modo di affrontare tumulti e problemi nel breve regno, durato nove anni.

La prima immagine ufficiale

Netflix Italia ha diffuso via twitter la prima foto ufficiale tratta da The King, con Timothée Chalamet nel ruolo di Enrico V. I fan dell’attore sono rimasti impressionati dal suo cambio di look, perfetto per interpretare questo ruolo. Tanti i riscontri positivi sui social dopo la pubblicazione di questa still.

[#Venezia76] Fuori concorso: “The King” diretto da David Michod, con Timothée Chalamet ad interpretare re Enrico V. Insieme a lui anche Robert Pattinson, Lily-Rose Depp e Joel Edgerton. pic.twitter.com/M1AVDUHLVK — Netflix Italia (@NetflixIT) July 25, 2019

Quando vedremo il film su Netflix

Il film verrà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 9 settembre 2019. La pellicola non ha ancora una data d’uscita sulla piattaforma Netflix, ma sarà sicuramente disponibile al termine di Venezia 76. Si parla quindi del mese di settembre.