The New Pope, cast, trama e uscita della serie tv

Non solo regine e zarine: dopo la terza stagione di The Crown è finalmente arrivata l’ora di sapere cosa è accaduto al seducente Lenny Belardo, il Papa XIII con il volto di Jude Law, in The New Pope serie tv prodotta da Sky e Hbo diretta da Paolo Sorrentino.

The Young Pope aveva lasciato Papa Belardo a terra, svenuto mentre pronunciava il suo discorso dall’alto della Basilica di San Marco a Venezia. Il dubbio se sia morto o meno ha perseguitato i fan per due anni.

È da tempo che è ormai nota l’entrata in scena di un secondo pontefice, mostrato già alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, quando sono sono stati proiettati due dei nuovi episodi del secondo capitolo della serie ambientata in Vaticano: John Malkovich vestirà la talare di Papa Giovanni Paolo III. Dal 10 gennaio tutte le risposte. Ecco cosa sappiamo finora.

Il cast di The New Pope

Scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, The New Pope è la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano. Accanto al regista (premio Oscar nel 2014 con La grande bellezza, come miglior film straniero), i collaboratori di sempre, il direttore della fotografia Luca Bigazzi, la scenografa Ludovica Ferrario e i costumisti Carlo Poggioli e Luca Canfora.

Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope.

New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope: la trama

Pio XIII è in coma. E dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato, che prende il nome di Giovanni Paolo III.

Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito che sarà difficile prendere il posto del carismatico Pio XIII: sospeso tra la vita e la morte Lenny Belardo è diventato un Santo e sono ormai migliaia i fedeli che lo idolatrano alimentando un contrasto tra i fondamentalismi.

La Chiesa intanto è aggredita da scandali che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie e da minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità. Come al solito, però, in Vaticano niente è come appare.

Uscita

The New Pope, la serie originale SKY-HBO-CANAL +, debutta il 10 gennaio 2020 in esclusiva per l’Italia, su Sky Atlantic e Now Tv. Tutti i nove episodi sono diretti dal premio Oscar Paolo Sorrentino.